Paramount+ închide Star Trek: Starfleet Academy după doar două sezoane

Serialul Star Trek: Starfleet Academy se va încheia după doar două sezoane, potrivit unei decizii anunțate de platforma de streaming Paramount+. Producția, lansată în ianuarie 2026 ca spin-off al serialului Star Trek: Discovery, nu va primi un al treilea sezon, iar al doilea va fi și ultimul, anunță MovieWeb.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Serialul a avut premiera pe 15 ianuarie 2026 și urmărea povestea unei noi generații de cadeți care se înscriu la Academia Flotei Stelare, redeschisă în secolul al XXXII-lea. Primul sezon s-a încheiat pe 12 martie 2026, iar filmările pentru sezonul doi – acum confirmat drept finalul seriei, au fost deja finalizate. Data lansării acestuia nu a fost încă anunțată.

Nu a fost oferită o explicație oficială pentru anularea serialului

Într-un comunicat comun, CBS Studios și Paramount+ au declarat că sunt „extrem de mândre de ambiția, pasiunea și creativitatea” echipei care a adus la viață proiectul și au mulțumit producătorilor și distribuției pentru extinderea universului Star Trek prin noi personaje și povești. Companiile au precizat că așteaptă cu interes lansarea sezonului final.

Nu a fost oferită o explicație oficială pentru anularea serialului. Deși producția a avut recenzii bune, aproximativ 88% pe platforma Rotten Tomatoes, aceasta nu a reușit să atragă un public suficient de mare și nu a intrat în clasamentele Nielsen ale celor mai urmărite seriale de streaming.

Decizia are și un impact mai larg asupra francizei

Odată cu anularea Starfleet Academy, în prezent nu există niciun nou serial Star Trek aflat în dezvoltare la CBS Studios sau Paramount+, pentru prima dată din 2015. Un alt titlu popular al francizei, Star Trek: Strange New Worlds, a fost deja reînnoit pentru sezoanele patru și cinci, însă acestea vor fi și ultimele. Atât Strange New Worlds, cât și Starfleet Academy sunt așteptate să se încheie în 2027.

Această perioadă ar marca finalul unui deceniu intens de producții Star Trek pentru televiziune, început în 2017 odată cu lansarea serialului Star Trek: Discovery. Ar fi prima pauză majoră a francizei pe micile ecrane de la finalul serialului Star Trek: Enterprise, care s-a încheiat în 2005.

Studioul pregătește un nou film Star Trek

Potrivit presei de specialitate, decizia ar face parte din strategia Paramount de a readuce franciza în prim-plan pe marele ecran. Studioul pregătește un nou film Star Trek, regizat de Jon Francis Daley și Jonathan Goldstein, care nu va avea legătură cu seria cinematografică din așa-numitul „Kelvin Timeline”, în care rolul lui James T. Kirk a fost interpretat de Chris Pine.

Producătorii executivi ai serialului, Alex Kurtzman și Noga Landau, au transmis într-un mesaj că sezonul final este în prezent în post-producție și că echipa își dorește să încheie proiectul „în forță”. Ei au subliniat că serialul a încercat să continue viziunea creatorului francizei, Gene Roddenberry, despre un viitor al umanității bazat pe diversitate, cooperare și explorare științifică.

Astfel, Star Trek: Starfleet Academy devine una dintre ultimele producții ale actualei ere Star Trek de televiziune, într-un moment în care franciza pare să își reorienteze strategia către cinema.