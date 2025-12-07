dark
„Power Rangers” primește un reboot pe Disney+

George Radu
7 decembrie 2025
Power Rangers
Power Rangers, Credit foto: Pictorial Press, Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia
Fanii Power Rangers au motive de bucurie. Franciza clasică va fi reluată sub formă de reboot pe Disney+. Showrunnerii Jonathan E. Steinberg și Dan Shotz, cei care au creat succesul fantasy Percy Jackson și Olimpienii de pe Disney+, se află la cârma noului proiect, conform informațiilor obținute de MovieWeb.

Detaliile despre noua serie sunt încă păstrate sub secret. Nu se știe dacă reboot-ul va continua povestea clasică a echipei Jason, Zack, Billy, Trini și Kimberly sau dacă va introduce un grup complet nou de adolescenți cu superputeri. Shotz a spus însă că echipa speră să „aducă povestea Power Rangers la viață”.

Proiectul promite să reinventeze franciza

Reboot-ul Power Rangers a fost anunțat inițial în martie 2025, iar Hasbro va fi implicată în producție. Proiectul promite să reinventeze franciza pentru o nouă generație de fani, fără a uita cei care au crescut urmărind aventurile echipei originale.

Până la detalii suplimentare, Steinberg și Shotz vor reveni la universul mitologic al lui Percy Jackson cu sezonul 2 al seriei Percy Jackson și Olimpienii, care va debuta pe Disney+ pe 10 decembrie.

  • George Radu este un autor care abordează subiecte variate din domeniul tehnologiei, apărării și viitorului. Domeniile sale de expertiză includ inteligența artificială etică, interfețele om-mașină (HMI), realitatea augmentată și virtuală aplicată (XR), precum și impactul social și cultural al noilor tehnologii. Nu se teme să pună întrebări dificile și să exploreze implicațiile filozofice ale inovațiilor tehnologice.

