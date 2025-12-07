„Power Rangers” primește un reboot pe Disney+

Fanii Power Rangers au motive de bucurie. Franciza clasică va fi reluată sub formă de reboot pe Disney+. Showrunnerii Jonathan E. Steinberg și Dan Shotz, cei care au creat succesul fantasy Percy Jackson și Olimpienii de pe Disney+, se află la cârma noului proiect, conform informațiilor obținute de MovieWeb.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Detaliile despre noua serie sunt încă păstrate sub secret. Nu se știe dacă reboot-ul va continua povestea clasică a echipei Jason, Zack, Billy, Trini și Kimberly sau dacă va introduce un grup complet nou de adolescenți cu superputeri. Shotz a spus însă că echipa speră să „aducă povestea Power Rangers la viață”.

Proiectul promite să reinventeze franciza

Reboot-ul Power Rangers a fost anunțat inițial în martie 2025, iar Hasbro va fi implicată în producție. Proiectul promite să reinventeze franciza pentru o nouă generație de fani, fără a uita cei care au crescut urmărind aventurile echipei originale.

Până la detalii suplimentare, Steinberg și Shotz vor reveni la universul mitologic al lui Percy Jackson cu sezonul 2 al seriei Percy Jackson și Olimpienii, care va debuta pe Disney+ pe 10 decembrie.