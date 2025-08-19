Primele imagini de la filmările serialului „Harry Potter” îi arată pe Hagrid şi pe tânărul vrăjitor pe străzile din centrul Londrei

Primele imagini de la filmările serialului „Harry Potter” de la HBO au fost dezvăluite de Daily Mail luni. Lângă Borough High Street, foarte aproape de London Bridge, acestea îl arată pe Nick Frost, 53 de ani, cunoscut pentru rolurile sale din „Hot Fuzz” şi „Shaun of the Dead”, în rolul uriaşului Hagrid, alături de Dominic McLaughlin, un băiat scoţian în vârstă de 11 ani care a fost selectat pentru a-l interpreta pe Harry Potter, relatează News.ro.

Ucenicul vrăjitor este îmbrăcat într-un sacou albastru, verde şi galben şi cu ochelarii săi emblematici, în timp ce uriaşul poartă păr lung şi creţ şi o barbă asortată, o jachetă kaki, pantaloni negri şi cizme maro.

Un detaliu tehnic îi intrigă pe unii observatori, după cum subliniază ziarul britanic: în ciuda înălţimii sale de 1,70, Nick Frost îl domină în mare măsură pe tânărul său partener. În unele scene, actorul poartă o mască cu două puncte negre deasupra gurii. Această tehnică urmăreşte să recreeze statura impunătoare a lui Hagrid, care ar trebui să aibă peste 3,50 metri înălţime în universul lui J.K. Rowling, folosind dubluri şi efecte vizuale. O metodă folosită deja cu Robbie Coltrane în filmele originale.

Filmările, care au avut loc şi în apropierea unui pub şi a metroului londonez de la Embankment, au provocat blocaje în traficul din capitala britanică. Trecătorii au documentat pe larg scenele pe TikTok, unii filmându-l pe dublura lui Nick Frost repetând în faţa unui local Sainsbury’s.

Serialul HBO, aflat în prezent în producţie şi programat pentru 2027, se doreşte a fi o „adaptare fidelă” a romanelor lui J.K. Rowling. Autoarea, care a făcut numeroase declaraţii transfobe pe reţelele de socializare, este de asemenea creditată ca producător executiv al serialului.