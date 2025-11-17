dark
VIDEO „Now You See Me 3”, cu Jesse Eisenberg şi Woody Harrelson, pe primul loc în box-office-ul american, cu încasări de 21,3 milioane de dolari

Redacția TechRider
17 noiembrie 2025
Morgan-Freeman-Woody-Harrelson-film
Sursa foto: Supplied by LMK / Landmark / Profimedia
„Now You See Me: Now You Don’t”, cu vedetele Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher şi Dave Franco, a reuşit o performanţă notabilă la box office-ul nord-american clasându-se pe primul loc. Lungmetrajul a depăşit thrillerul de acţiune cu buget mare al lui Glen Powell, „The Running Man”, şi al doilea weekend al „Predator: Badlands”, reboot-ul apreciat de critici al francizei, scrie Variety, citată de News.ro.

Al treilea film „Now You See Me” a încasat 21,3 milioane de dolari în weekend, un rezultat solid pentru o serie care nu a mai avut o nouă apariţie din 2016. Filmul a încasat, de asemenea, 54,2 milioane de dolari în 64 de teritorii internaţionale în acest weekend, pentru un total mondial de 75,5 milioane de dolari.

Este o veste bună pentru Lionsgate, studioul din spatele aventurii iluzioniste de 90 de milioane de dolari, care nu a reuşit să realizeze multe succese în ultimele luni (lista eşecurilor include „Ballerina” şi „Good Fortune”). Acest lucru ar putea semnala o schimbare în soarta studioului, cu „The Housemaid”, o adaptare a best-sellerului lui Freida McFadden, care va ajunge în cinematografe în decembrie, şi „Michael”, un film biografic despre Michael Jackson, şi „The Hunger Games: Sunrise on the Reaping”, care va avea premiera în 2026. Ruben Fleischer, care a regizat anterior „Venom” şi „Zombieland”, s-a ocupat de regia filmului „Now You See Me: Now You Don’t”, cu vedetele Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher şi Dave Franco revenind în rolurile unui grup de magicieni care îi jefuiesc pe cei 1% corupţi. Un al patrulea film este în lucru.

„The Running Man”, care l-a reunit pe Powell cu regizorul cult Edgar Wright, nu a putut rivaliza cu „Now You See Me: Now You Don’t”, mulţumindu-se cu locul al doilea şi încasări modeste de 17 milioane de dolari. La nivel internaţional, filmul a încasat 11,2 milioane de dolari, ajungând la un total global de 28,2 milioane de dolari. Este un rezultat îngrijorător, având în vedere că Paramount a cheltuit 110 milioane de dolari pentru realizarea filmului. Este, de asemenea, primul eşec al lui Powell de când a început să-şi construiască o bază de fani cu filme de succes precum comedia romantică „Anyone But You”, „Top Gun: Maverick” şi „Twisters”.

În al doilea weekend, „Predator: Badlands” a înregistrat o scădere abruptă de 68%, ajungând la 13 milioane de dolari, ceea ce a dus încasările interne ale filmului lansat de 20th Century Studios la 66,3 milioane de dolari. Filmul a costat 105 milioane de dolari şi a încasat 136,3 milioane de dolari la nivel global.

Filmul „Regretting You” al Paramount, o adaptare a romanului cu acelaşi nume al lui Colleen Hoover, a ocupat locul patru în al patrulea weekend, câştigând 4 milioane de dolari. Totalul încasărilor pe piaţa internă ajunge la 44,9 milioane de dolari.

Filmul „The Black Phone 2” al Universal a completat topul cinci, câştigând 2,6 milioane de dolari, încasările totale pe piaţa internă ajungând la 74,7 milioane de dolari după cinci săptămâni de la lansare.

