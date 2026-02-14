Un videoclip generat de inteligența artificială (AI), în care Brad Pitt și Tom Cruise se luptă pe un acoperiș, a devenit viral și a stârnit un val de reacții în industria cinematografică. Scenaristul Rhett Reese, cunoscut pentru seria Deadpool și filmul Zombieland, a declarat că a fost „șocat” de calitatea scenei și a avertizat că tehnologia ar putea schimba radical modul în care se fac filmele, informează MovieWeb.

This was a 2 line prompt in seedance 2. If the hollywood is cooked guys are right maybe the hollywood is cooked guys are cooked too idk. pic.twitter.com/dNTyLUIwAV — Ruairi Robinson (@RuairiRobinson) February 11, 2026

Clipul de 15 secunde, care arată schimburi de lovituri într-un cadru urban, a fost creat cu ajutorul platformei Seedance 2.0, un generator video AI dezvoltat de ByteDance, compania-mamă a TikTok. Reese a spus că în curând orice persoană talentată va putea să producă filme de lung metraj la nivel de studio doar stând la un computer, iar talentul utilizatorului va decide calitatea rezultatului:

„Dacă persoana nu are talent, filmul va fi slab. Dar dacă are talent comparabil cu Christopher Nolan, rezultatul va fi extraordinar”.

Scenaristul a subliniat că nu este entuziasmat de tehnologie, ci speriat, pentru că aceasta poate afecta carierele celor din industrie, inclusiv a sa:

„Mulți oameni pe care îi respect riscă să-și piardă carierele. Și eu sunt în pericol. Am fost uluit de videoclip pentru că e extrem de profesionist. Exact asta mă sperie”.

Reacția industriei și problemele legale

Videoclipul a atras atenția Motion Picture Association (MPA), care a acuzat ByteDance de încălcarea masivă a drepturilor de autor. Charles Rivkin, președintele MPA, a declarat că serviciul a folosit fără autorizare lucrări protejate și că acest lucru amenință milioane de locuri de muncă în SUA.

În ultimii ani, creșterea rapidă a AI în cinematografie a generat dezbateri despre drepturile actorilor și despre folosirea replicilor digitale. Organizația SAG-AFTRA a impus reguli pentru consimțământ și compensare atunci când replicile digitale sunt folosite, dar problemele etice și legale rămân.