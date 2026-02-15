Până când vom mai vedea ceva nou din animațiile Spider-Verse de la Sony sau din următoarea adaptare live-action cu Peter Parker, Amazon vine cu propria versiune alternativă a omului-păianjen. Iar prima impresie? Spider-Noir pare mai degrabă un thriller întunecat, decât o poveste clasică cu supereroi în costume colorate, notează The Verge.

În noul trailer lansat de Amazon, Nicolas Cage îl joacă pe Ben Reilly, un detectiv particular dintr-o versiune alternativă a anilor 1930. Reilly este, practic, singurul supererou din orașul său și revine în acțiune sub numele de „The Spider”.

Tonul este sumbru, plin de umbre, ploaie și priviri apăsate, exact ce te-ai aștepta de la un Spider-Man care pare că a citit prea mult Raymond Chandler.

Silvermane, șeful mafiei interpretat de Brendan Gleeson, pare genul de antagonist care nu glumește deloc. Iar Reilly, încă afectat de o tragedie personală (desigur, pentru că vorbim de o poveste noir), nu pare tocmai entuziasmat să revină în rolul de justițiar. Cage joacă varianta aceea de erou obosit de viață, dar încă suficient de determinat cât să nu lase orașul pe mâna mafiei.

Trailerul îi mai arată pe Cat Hardy (Li Jun Li), proprietară de club cu aer misterios, și pe reporterul Robbie Robertson (Lamorne Morris). Interesant este că materialul promoțional este prezentat în alb-negru, dar există și o versiune color, iar serialul va fi disponibil în ambele variante, pentru cei care vor autenticitate totală și pentru cei care preferă să vadă exact ce culoare are paltonul lui Cage.

Serialul va fi lansat mai întâi pe MGM Plus, pe 25 mai, și apoi pe Prime Video, pe 27 mai, o strategie ușor ciudată, dar probabil calculată atent de Amazon. Nu e clar dacă Spider-Noir va avea legături directe cu restul proiectelor Spider dezvoltate de Sony, însă, din ce arată trailerul, pare suficient de solid încât să stea pe propriile picioare.

Una peste alta, dacă vă place ideea unui Spider-Man deprimat, cu pălărie și pistol, rătăcind printr-un oraș cufundat în umbre, Spider-Noir ar putea fi exact ce trebuie.