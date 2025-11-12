„Un simplu accident”, filmul făcut pe ascuns care a cucerit Palme d’Or la Cannes, îl readuce pe Jafar Panahi în prim-planul cinema-ului politic contemporan. Filmul continuă demersul său de protest prin artă, combinând absurdul tragic cu umorul negru într-o critică acidă la adresa regimului autoritar din Iran, transmite News.ro.

„Arta mobilizează energia creatoare a celei mai preţioase şi mai vii părţi din noi. O forţă care transformă întunericul în iertare, speranţă şi vitalitate”, a spus Juliette Binoche, preşedinta juriului de la Cannes, la anunţarea premiului.

„Un simplu accident” întră în cinematografe din 14 noiembrie.

Povestea începe cu un eveniment aparent banal: un accident uşor de maşină urmat de o oprire pentru reparaţii. Vahid, mecanicul auto de serviciu, are însă impresia că îl recunoaşte în persoana şoferului pe fostul său torţionar. Aşa începe un şir de întâmplări cu consecinţe devastatoare, la capătul cărora se află o dilemă morală fundamentală: poate fi răzbunarea justificată? Şi cât de departe poate merge ea, având în vedere că violenţa conduce mereu la şi mai multă violenţă?

Condamnat la şase ani de închisoare şi aflat sub interdicţie de a face filme încă din 2010, regizorul iranian Jafar Panahi, a realizat Un simplu accident după aproximativ 10 luni de detenţie. Filmând pe ascuns, cu o echipă mică, acesta a reuşit să evite sancţiunile din partea autorităţilor – o dovadă vie a faptului că limitările pot fi transformate într-un catalizator creativ. „Nimeni n-ar trebui să ne spună ce haine să purtăm, ce să facem sau să nu facem”, şi-a rezumat Panahi mesajul de protest.

Realizat în co-producţie, filmul este şi propunerea Franţei la premiile Oscar.

Ar fi prima prezenţă a regizorului iranian la această competiţie, în condiţiile în care oficialii de la Teheran s-au opus sistematic participării sale în numele Iranului.