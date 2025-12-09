dark
Copiii din Rusia i-au trimis lui Putin scrisori pentru a-și exprima nemulțumirea legat de suspendarea Roblox / Platforma a fost interzisă din cauza „propagandei LGBT”

Redacția TechRider
9 decembrie 2025
roblox-joc-gaming
Photo by Oberon Copeland @veryinformed.com on Unsplash
Kremlinul a anunțat că a primit un val de scrisori de la copii nemulțumiți de blocarea platformei Roblox în Rusia, după ce autoritatea de reglementare a interzis-o pentru „propagandă LGBT”, relatează The Moscow Times, citat de Mediafax.

Dimitri Peskov, purtătorul de cuvânt de la Kremlin, a anunțat că autoritățile ruse au primit un număr impresionant de plângerii de la copiii din Rusia, în urma anunțului de interzicere a platformei Roblox.

Declarațiile lui Peskov vin după ce Ekaterina Mizulina, fost director al Centrului Național de Asistență a Copiilor și activistă pro cenzură a anunțat că a primit peste 60.000 de scrisori de la la copii între 8 și 16 ani, dintre care jumătate ar fi spus că vor să plece din țară ca urmare a interdicției.

Săptămâna trecută, Roskomnadzor, autoritatea de reglementare a comunicațiilor și mass-media, a confirmat blocarea platformei americane, acuzând-o că găzduiește materiale extremiste și promovează „propaganda LGBT”.

Mai mult, autoritatea susține că minorii ar fi expuși pe Roblox hărțuirii sexuale, manipulării pentru obținerea de imagini intime și altor comportamente violențe sau indecente.

