Irakul interzice Roblox, din cauza riscurilor „sociale, morale şi de securitate” pentru minori

Ministerul Comunicaţiilor din Irak a anunţat luni interzicerea jocului video online Roblox în toată ţara, în urma unei hotărâri a Curţii Supreme Federale, pe motiv că platforma reprezintă un risc pentru minori şi încalcă normele morale şi sociale, transmite agenţia EFE, citată de Agerpres.

Ministerul a explicat, într-un comunicat preluat de agenţia de stat irakiană INA, că măsura vizează „protejarea securităţii sociale, păstrarea valorilor etice şi educaţionale ale familiilor şi garantarea siguranţei utilizatorilor de internet din Irak”.

Potrivit comunicatului, o „anchetă exhaustivă şi o monitorizare pe teren” au arătat că jocul prezintă riscuri de natură socială, comportamentală şi de securitate cibernetică, printre care posibilitatea ca adolescenţii şi copiii să fie victime ale hărţuirii sau şantajului online prin canalele de comunicare directă pe care le permite platforma.

Ministerul a avertizat, de asemenea, cu privire la răspândirea de linkuri false şi pagini neoficiale care se folosesc de acest joc pentru a fura date personale, precum şi la „impactul negativ asupra obiceiurilor şi tradiţiilor sociale” şi la creşterea numărului de cazuri de dependenţă digitală şi izolare în rândul minorilor.

Roblox, un sistem multiplayer care permite utilizatorilor să creeze jocuri, să le partajeze şi să interacţioneze prin chat cu alţi utilizatori, are o bază activă de peste 70 de milioane de jucători zilnici în întreaga lume, dintre care se estimează că 60% au sub 16 ani, iar 40% nu depăşesc vârsta de 13 ani.

Deşi compania, care a intrat pe bursa de la New York în 2021, a dat asigurări că monitorizează conţinutul şi elimină jocurile considerate nepotrivite, apar frecvent dezbateri cu privire la posibila diseminare a conţinutului impropriu minorilor pe această platformă.

În septembrie anul trecut, Asociaţia Spaniolă de Pediatrie (AEP) a avertizat cu privire la o creştere a numărului de cazuri de minori care au avut nevoie de asistenţă medicală, prezentând „simptome îngrijorătoare” legate de utilizarea acestei platforme. Autovătămarea, anxietatea, tulburările de somn şi schimbările bruşte de dispoziţie sunt câteva dintre simptome, notează EFE.

În urma acestui avertisment, Roblox a declarat că siguranţa rămâne o „prioritate absolută” şi că jocul video „este conceput cu caracteristici de securitate riguroase încorporate”.

Autorităţile irakiene au subliniat că vor continua să monitorizeze şi să evalueze conţinutul aplicaţiilor şi jocurilor electronice „care ar putea pune în pericol valorile etice sau siguranţa utilizatorilor”, în coordonare cu agenţiile competente.