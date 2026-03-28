Sony pregătește o nouă rundă de scumpiri pentru consolele sale, iar impactul se va simți la nivel global începând cu 2 aprilie.

Decizia vine într-un context economic complicat, pe care compania îl invocă drept principal motiv pentru ajustarea prețurilor.

Astfel, PlayStation 5 în versiunea standard va ajunge la 649,99 dolari, cu 100 de dolari mai mult decât până acum. Varianta Digital Edition urcă la 599,99 dolari, de la 499,99 dolari, în timp ce PlayStation 5 Pro va costa 899,99 dolari, față de 749,99 dolari anterior.

Nu este singura modificare. PlayStation Portal, dispozitivul pentru jocuri la distanță, va fi și el mai scump, prețul crescând de la 199,99 dolari la 249,99 dolari.

Este a doua majorare de preț într-un interval mai mic de un an. În august, Sony operase deja o creștere de 50 de dolari pentru toate modelele. De această dată, explicația este formulată direct: „presiuni continue în contextul economic global”, conform The Verge.

Compania admite că decizia nu este una ușoară. „Știm că modificările de preț afectează comunitatea noastră și, după o evaluare atentă, am ajuns la concluzia că aceasta este o măsură necesară pentru a continua să oferim experiențe de gaming inovatoare și de înaltă calitate jucătorilor din întreaga lume”, transmit reprezentanții săi.

Cum arată noile prețuri în Europa și alte piețe

În Europa, prețurile vor fi aliniate la niveluri similare cu cele din SUA:

PS5: 649,99 €

PS5 Digital Edition: 599,99 €

PS5 Pro: 899,99 €

PlayStation Portal: 249,99 €

În Marea Britanie:

PS5: £569,99

PS5 Digital Edition: £519,99

PS5 Pro: £789,99

PlayStation Portal: £219,99

În Japonia:

PS5: ¥97.980

PS5 Digital Edition: ¥89.980

PS5 Pro: ¥137.980

PlayStation Portal: ¥39.980

Scumpirile nu sunt, însă, un caz izolat în industrie. Microsoft a crescut recent prețurile pentru consolele Xbox Series X/S, dar și pentru accesorii și unele jocuri. La rândul său, Nintendo a majorat prețul consolei Switch, de la 299 la 339 de dolari, pe fondul noilor tarife comerciale introduse de Donald Trump.

Pe termen mai lung, presiunile nu par să dispară. Costurile în creștere pentru memoriile RAM ar putea influența chiar și lansările viitoare.

Potrivit unor informații recente, Sony ia în calcul amânarea generației următoare de console PlayStation până în 2028 sau 2029.