Jocurile video FIFA vor reveni pe Netflix, înaintea Cupei Mondiale din 2026

În această vară, fanii fotbalului vor putea să joace din nou jocul FIFA exclusiv pe Netflix Games. Potrivit unui comunicat de presă al platformei de streaming, jocul dezvoltat de Delphi Interactive permite abonaților Netflix să „experimenteze emoția și drama turneului în forma cea mai pură și mai veselă”.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Netflix susține că jocul este „ușor de învățat”, iar de tot ce avem nevoie este de aplicația de streaming deschisă și de telefonul nostru. Gianni Infantino, președintele FIFA, susține că această colaborare „este o etapă cheie în angajamentul FIFA față de inovarea în domeniul jocurilor de fotbal, care aspiră să ajungă la miliarde de fani ai fotbalului de toate vârstele din întreaga lume și va redefini noțiunea pură de jocuri de simulare”.

Platforma de streaming a declarat că noul joc FIFA se va alătura titlurilor lansate recent ca parte a unei suite de jocuri pe care membrii Netflix le pot găsi pe televizoarele lor, alături de emisiunile și filmele preferate, folosind telefoanele drept controler.