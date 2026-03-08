Microsoft a început să ofere primele indicii despre următoarea generație de console Xbox. Noul sistem poartă, cel puțin deocamdată, numele de cod „Project Helix” și ar urma să ruleze atât jocuri Xbox, cât și titluri de PC, potrivit unor declarații făcute de noul șef al diviziei de gaming a companiei.

Anunțul a fost făcut de Asha Sharma, care a preluat conducerea gamingului Microsoft luna trecută. Într-un mesaj publicat pe platforma X, aceasta a vorbit despre direcția în care compania vrea să ducă ecosistemul Xbox.

„Un început excelent de dimineață alături de Team Xbox, unde am vorbit despre angajamentul nostru pentru revenirea Xbox, inclusiv Project Helix, numele de cod al consolei noastre de generație următoare”, a scris Sharma.

Ea a adăugat: „Project Helix va conduce în materie de performanță și va rula jocurile tale Xbox și PC. Abia aștept să discut mai multe despre acest lucru cu partenerii și studiourile la primul meu GDC de săptămâna viitoare!”

Mesajul a fost amplificat și de contul oficial Xbox de pe X, care a confirmat public utilizarea acestui nume de cod, scrie TheVerge.

De altfel, Microsoft a sugerat de mai mult timp că următoarea generație Xbox ar putea aduce o schimbare importantă de strategie. Consola ar urma să fie, într-o anumită măsură, un hibrid între consolă și PC.

Fosta președintă Xbox, Sarah Bond, afirma anterior că „consola de nouă generație va fi o experiență foarte premium, foarte high-end și atent concepută”.

„Revenirea Xbox”, una dintre prioritățile noii conduceri

În primul memorandum intern transmis după preluarea funcției, Asha Sharma a vorbit despre direcția strategică pe care vrea să o urmeze divizia de gaming.

Una dintre cele trei mari priorități, spune ea, este chiar „revenirea Xbox”.

„Vom celebra rădăcinile noastre printr-un angajament reînnoit față de Xbox, începând cu consola care a definit cine suntem”, a scris Sharma.

În același timp, noul șef al gamingului Microsoft a recunoscut că industria s-a schimbat profund în ultimii ani. Jocurile nu mai sunt legate de o singură platformă.

„Gamingul există acum pe mai multe dispozitive, nu în limitele unei singure piese de hardware”, a spus ea, o formulare care reflectă strategia Microsoft din ultimii ani de a duce jocurile Xbox și pe alte platforme.

Totuși, Sharma a lăsat să se înțeleagă că este conștientă și de criticile venite din partea fanilor, în special cele legate de numărul redus de exclusivități Xbox.

Lansarea ar putea avea loc în jurul anului 2027

Deocamdată, Microsoft nu a oferit o dată oficială pentru lansarea Project Helix. Există însă unele indicii din industrie.

La începutul lunii februarie, compania AMD a sugerat că ar putea fi pregătită să susțină lansarea unei noi console în 2027, deși nu este clar dacă aceasta este și perioada în care sistemul va ajunge efectiv pe piață.

În paralel, există informații potrivit cărora PlayStation ar lua în calcul amânarea lansării următoarei sale console chiar până în 2029, pe fondul unei crize legate de memoria RAM.

Este posibil ca mai multe detalii despre strategia Microsoft să apară chiar săptămâna viitoare. La GDC Festival of Gaming, Jason Ronald, vicepreședintele Xbox responsabil de generația următoare de produse, va susține o prezentare intitulată „Building for the Future with Xbox”.

Descrierea oficială a sesiunii anunță „o conversație despre viziunea care modelează viitorul Xbox și despre modul în care construim un viitor mai flexibil și mai conectat pentru creatorii de jocuri și jucători”.

O tradiție pentru Microsoft

Utilizarea unui nume de cod pentru viitoarele console nu este ceva nou pentru Microsoft.

Compania a procedat la fel și în trecut. Project Scorpio a fost numele folosit înainte de lansarea Xbox One X, iar Project Scarlett a fost numele de dezvoltare al consolei care a devenit ulterior Xbox Series X.

În acest context, Project Helix pare să fie doar primul pas public în drumul către următoarea generație de hardware Xbox. Detaliile reale despre consolă – performanță, arhitectură sau data exactă de lansare – rămân însă, cel puțin pentru moment, în mare parte necunoscute.