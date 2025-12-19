Consiliul Local Ploieşti a aprobat achiziţia de tramvaie noi, în valoare de 50 de milioane de euro

Consiliul Local (CL) Ploieşti a aprobat, vineri, într-o şedinţă extraordinară, proiectul privind achiziţia a 20 de tramvaie noi, investiţia fiind estimată la 50 de milioane de euro, transmite Agerpres.

Conform proiectului de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Ploieşti la Mecanismul Tranziţie Justă în cooperare cu Banca Europeană de Investiţii, cu proiectul „Sustainable Mobility in Ploieşti, Romania: Electric Tram Fleet Renewal” (Mobilitate Durabilă în Ploieşti, România: Reînnoirea Flotei de Tramvaie Electrice), este vorba despre un mix de finanţare, respectiv 36 de milioane de euro împrumut de la Banca Europeană de Investiţii (BEI), 9 milioane de euro grant acordat de Agenţia Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură şi Mediu (CINEA) prin Programul Tranziţie Justă şi 5 milioane de euro cofinanţare a municipiului Ploieşti.

„Apropo de această sumă de 50 de milioane (euro – n.r.) pentru 20 de tramvaie noi, respectiv refacerea depoului de tramvaie. Ceea ce salvăm ca bani, în perioada de rambursare a creditului, suma este colosală, este de 17.541.980 de euro, comparativ cu a păstra actuala flotă de tramvaie. Deci, pentru perioada de rambursare de 20 plus câţiva ani, noi o să salvăm peste 17 milioane de euro. Alternativa este să mergem cu actuala flotă, care oricum n-o să mai continue 20 de ani, în câţiva ani oricum moare, că deja aproape fiecare zi tragem tramvaiul cu căruţa de pe şină. Salvăm mai mult de 17 milioane, decât dacă am păstra actuala flotă de 20 de tramvaie”, a spus primarul Mihai Poliţeanu, marţi, într-o conferinţă de presă.

Edilul a arătat şi că flota de 20 de tramvaie este o obligaţie prin Planul Integrat de Calitate a Aerului.

Ulterior, acesta a anunţat că finanţarea nerambursabilă de 9 milioane de euro de la Comisia Europeană a fost aprobată pentru achiziţia de tramvaie noi. Acestea vor avea podea coborâtă integral, pentru acces facil, inclusiv pentru persoanele cu dizabilităţi; capacitate de minimum 100 de călători; confort sporit, siguranţă crescută şi nivel redus de zgomot; o durată de viaţă estimată de cel puţin 30 de ani, cu primii opt ani fără reparaţii generale.

„Amintesc că procedura de achiziţie a tramvaielor este în plină desfăşurare cu doi ofertanţi: Astra Vagoane Arad şi Bozankaya. Dacă nu vor fi impedimente procedurale majore, vom avea primul tramvai nou la începutul lui 2027 şi al 20-lea la finalul aceluiaşi an”, a scris Poliţeanu, pe Facebook.