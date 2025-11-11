Deputații din Comisia pentru Transporturi propun noi reguli pentru trotinetele electrice: asigurare obligatorie, vârstă minimă de 16 ani și cască de protecție

Deputaţii au dat, marţi, în Comisia pentru Transporturi şi Infrastructură, un raport de adoptare cu amendamente admise si respinse, propunerii legislative prin care se reglementează circulaţia trotinetelor electrice pe drumurile publice, stabilind că pe drumurile publice va fi permisă circulaţia trotinetelor electrice cu viteză maximă prin construcţie care nu depăşeşte 25 km/h şi care sunt echipate cu motor electric a cărui putere nominală continuă maximă nu depăşeşte 2 kW.

De asemenea, pentru trotinete electrice, conducătorul trebuie să aibă vârsta de cel puţin 16 ani, iar pentru biciclete vârsta de cel puţin 14 ani. Trotinetele electrice care circulă pe drumurile publice trebuie să aibă asigurare obligatorie pentru răspundere civilă în caz de pagube produse terţilor, indiferent de tipul lor, au mai stabilit parlamentarii, transmite News.ro.

Deputatul PNL Lucian Bode, unul dintre iniţiatorii acestui act normativ, afirmă că, ”prin amendamentele pe care le-au dezbătut în Comisia pentru Transporturi, au urmărit o mai mare siguranţă în trafic, atât a utilizatorilor de trotinete electrice, cât şi a celorlalţi participanţi la trafic”.

”Faţă de raportul preliminar al Comisiei Juridice au intervenit câteva modificări, printre cele mai importante fiind: definirea clară şi cuprinzătoare a trotinetei electrice cu referire expresă la viteza de circulaţie admisă şi puterea electrică, pentru că cele două elemente sunt în strânsă legătură”, spune deputatul PNL.

”Astfel, pe drumurile publice va fi permisă circulaţia trotinetelor electrice cu viteză maximă prin construcţie care nu depăşeşte 25 km/h şi care sunt echipate cu motor electric a cărui putere nominală continuă maximă nu depăşeşte 2 kW. Trotinetele care nu corespund acestor specificaţii tehnice şi care circulă pe drumurile publice, sunt în afara legii”, anunţă Bode.

El precizează că în comisie s-a stabilit şi vârsta celui care conduce trotineta electrică.

”Am abordat diferenţiat vârsta. Astfel, pentru trotinete electrice conducătorul trebuie să aibă vârsta de cel puţin 16 ani, iar pentru biciclete vârsta de cel puţin 14 ani”, spune parlamentarul. Lucian Bode mai arată că ”utilizarea căştii de protecţie devine obligatorie pentru toţi utilizatorii, indiferent de vârstă, atunci când se deplasează pe partea carosabilă, cu excepţia trotinetelor electrice în regim self-service”.

”Pentru aceştia din urmă, introducem obligativitatea de a-şi exprima consimţământul prin intermediul aplicaţiei de închiriere, privind asumarea responsabilităţii pentru utilizarea trotinetei în lipsa căştii de protecţie”, precizează Bode.

În comisia de Transporturi s-a mai stabilit că ”trotinetele electrice care circulă pe drumurile publice trebuie să aibă asigurare obligatorie pentru răspundere civilă în caz de pagube produse terţilor, indiferent de tipul lor. Fără excepţii! ASF va emite normele în termen de 60 de zile la data intrării în vigoare a legii”, anunţă Lucian Bode. Potrivit liberalului, proiectul aduce şi reguli noi pentru siguranţa utilizatorilor de trotinete electrice.

Astfel, ”în timpul deplasării pe drumurile publice, utilizatorilor le este interzisă folosirea telefonului mobil sau a oricăror dispozitive de înregistrare/redare de texte, audio sau video care le pot distrage atenţia iar încălcarea acestei norme va duce la sancţionarea utilizatorului cu amendă”.

De asemenea, proiectul introduce noi sancţiuni: conducerea pe drumurile publice a trotinetei electrice sub influenţa alcoolului sau a substanţelor psihoactive, precum şi refuzul conducătorului de bicicletă sau trotinetă electrică de a se supune testării privind consumul de alcool ori de substanţe psihoactive, devine contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancţiuni.

”Raportul dat astăzi în Comisia pentru Transporturi va fi dezbătut şi de celelalte comisii co-raportoare, sper cât mai curând, pentru a deveni lege. Prioritatea noastră este protejarea vieţii tuturor participanţilor la trafic. Ne confruntăm cu un fenomen care ia amploare în mediul urban şi pe care îl luăm foarte în serios în calitate de for legislativ. Ceea ce noi reglementăm aici va fi aplicat în stradă de către oamenii legii. De aceea, ne dorim o lege clară, care să nu lase loc la interpretări şi care să fie aplicată cu rezultate reale în beneficiul si pentru protejarea oamenilor”, explică Lucian Bode.