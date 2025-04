Lyft cumpără aplicația Free Now pentru 200 milioane de dolari și pătrunde pe piața europeană

Pentru a-și consolida poziția pe piața internațională și a pătrunde în Europa, compania americană de ride-hailing Lyft a anunțat o achiziție strategică de proporții. Prin preluarea aplicației europene de taxi Free Now, Lyft face un pas important în extinderea globală, având în vedere că aceasta este prima sa achiziție pe continentul european. Mișcarea vine într-un moment în care serviciile companiei în America de Nord s-au îmbunătățit semnificativ, iar conducerea consideră că „acum este momentul” oportun pentru extindere.

Free Now, deținută până acum de BMW și Mercedes-Benz, operează în peste 150 de orașe europene și oferă o gamă diversificată de soluții de mobilitate urbană. Prin această achiziție, Lyft intenționează să rivalizeze cu jucători deja consacrați pe piața europeană, precum Uber, Bolt sau Gett, informează CNBC.

Lyft, compania americană de transport alternativ, a anunțat miercuri achiziția aplicației europene Free Now într-o tranzacție de 175 de milioane de euro (aproximativ 199 de milioane de dolari). Este prima achiziție a Lyft pe piața europeană, iar finalizarea acordului este așteptată în a doua jumătate a anului 2025. Odată cu această fuziune, cele două companii vor deservi împreună peste 50 de milioane de utilizatori anuali.

Free Now, fondată în 2009 sub numele de myTaxi, are sediul central în Hamburg, Germania, și este deținută din 2019 de giganții auto germani BMW și Mercedes-Benz. Aplicația funcționează în peste 150 de orașe din nouă țări, printre care Irlanda, Regatul Unit, Germania și Franța. Pe lângă serviciile de taxi și ride-hailing, Free Now oferă și alternative de mobilitate urbană, cum ar fi trotinete electrice, mopede și biciclete electrice.

Potrivit unei fișe informative a companiei, Free Now este profitabilă din punct de vedere al EBITDA și a generat rezervări brute de peste 1 miliard de euro în 2024.

„Acum este momentul”

Achiziția Free Now oferă Lyft o cale de acces pe piața europeană a transportului alternativ, o piață extrem de competitivă unde activează deja companii precum Uber (SUA), Bolt (Estonia) și Gett (Israel).

Directorul general al Lyft, David Risher, a declarat pentru CNBC că decizia de a intra abia acum în Europa vine după ce serviciile companiei s-au îmbunătățit constant în America de Nord. „Când am preluat conducerea, din păcate pierdeam cotă de piață și bani. Nu ofeream o experiență bună nici pentru pasageri, nici pentru șoferi”, a spus Risher.

„Acum, timpul de așteptare a scăzut cu aproximativ un minut, rata de anulare din partea șoferilor e sub 5%, iar șoferii câștigă miliarde de dolari prin platformă. Operațiunile din Canada s-au dublat față de anul trecut.”

„Așadar, având în vedere nivelul ridicat al serviciilor și performanța internațională din Canada, ne-am spus: ‘Știi ce? Acum e momentul’.”

Principalul rival al Lyft pe piața internă, Uber, are un avans considerabil, după ce a intrat în Regatul Unit încă din 2012. Totuși, Uber s-a confruntat cu numeroase probleme de reglementare în Londra, unde autoritățile au încercat de două ori să-i retragă licența din motive de siguranță. În cele din urmă, compania a primit o nouă licență de funcționare în 2022.