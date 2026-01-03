O pană de curent majoră produsă în San Francisco a readus în discuție limitele actuale ale serviciilor de robotaxi și modul în care acestea pot răspunde în situații de criză. Incidentul, petrecut pe 20 decembrie, a afectat aproximativ o treime din oraș, după un incendiu la o substație a companiei de electricitate PG&E, potrivit Reuters.

În urma întreruperii alimentării cu energie, semafoarele au încetat să funcționeze, iar mai multe vehicule autonome ale Waymo au rămas blocate în intersecții, cu luminile de avarie pornite.

Imagini distribuite pe rețelele sociale au arătat robotaxiuri oprite în trafic, contribuind la congestionarea unor zone deja afectate de lipsa semnalizării rutiere. Waymo a decis suspendarea temporară a operațiunilor în oraș, reluând serviciul a doua zi, după stabilizarea situației.

Răspunsul Waymo și limitele sistemelor autonome

Waymo, divizie a grupului Alphabet, a transmis că vehiculele sale sunt programate să trateze semafoarele nefuncționale ca intersecții în care toate vehiculele sunt obligate să oprească. Totuși, în anumite situații, sistemul solicită o verificare suplimentară din partea echipelor umane de suport. Potrivit companiei, în ziua penei de curent, robotaxiurile au traversat cu succes peste 7.000 de intersecții fără semafoare funcționale. Cu toate acestea, numărul mare de solicitări de confirmare, apărute simultan, a dus la întârzieri în răspuns și la blocaje în trafic.

Incidentul a reaprins dezbaterea privind gradul de pregătire al industriei de vehicule autonome în fața unor situații de urgență majore, precum cutremurele sau inundațiile. Pe fondul extinderii rapide a serviciilor de robotaxi, mai mulți experți au cerut reguli mai clare și mai stricte, în special în ceea ce privește operațiunile de la distanță.

Experții cer reglementări mai stricte

Philip Koopman, profesor de inginerie informatică la Universitatea Carnegie Mellon și specialist în tehnologii autonome, a declarat că reacția la o pană de curent este un test relevant pentru scenarii mai grave. „Dacă răspunsul la un blackout este gestionat greșit, autoritățile de reglementare ar fi neglijente dacă nu ar cere dovezi clare că situații precum un cutremur pot fi tratate corespunzător”, a spus acesta.

Majoritatea operatorilor de robotaxi folosesc, într-o formă sau alta, așa-numita „teleoperare”, adică intervenția umană de la distanță pentru monitorizarea sau ghidarea vehiculelor. Waymo are o echipă de agenți care intervin atunci când sistemul automat întâmpină situații neprevăzute. Însă, potrivit experților, acest model are limite, mai ales în cazul unor evenimente care afectează simultan un număr mare de vehicule.

Missy Cummings, directoarea Centrului pentru Autonomie și Robotică al Universității George Mason, a subliniat necesitatea reglementării acestor operațiuni. „Scopul intervenției de la distanță este ca oamenii să fie prezenți atunci când sistemul nu răspunde corect”, a declarat ea. „Guvernul federal trebuie să reglementeze aceste operațiuni și să se asigure că există soluții de rezervă pentru situații de avarie majoră.”

Autoritățile analizează incidentul

Autoritățile din California au anunțat că analizează incidentul. Departamentul Vehiculelor Motorizate din California și Comisia pentru Utilități Publice, instituțiile care emit permisele pentru testarea și operarea comercială a robotaxiurilor, au precizat că poartă discuții cu Waymo și alți producători de vehicule autonome. Scopul este evaluarea procedurilor de răspuns în caz de urgență și stabilirea unor standarde mai clare pentru șoferii de la distanță, legate de siguranță, responsabilitate și rapiditatea reacției.

Competiția din sectorul robotaxiurilor se intensifică

Cazul Waymo apare într-un context în care competiția din sectorul robotaxiurilor se intensifică.

Companii precum Tesla sau Zoox își extind sau pregătesc extinderea serviciilor în mai multe orașe din Statele Unite. În același timp, industria a fost marcată de incidente grave în ultimii ani. Un accident produs în 2023, în care un robotaxi al companiei Cruise, deținută de General Motors, a fost implicat într-un eveniment soldat cu rănirea unui pieton, a dus la retragerea autorizațiilor și, ulterior, la încetarea operațiunilor companiei.

Waymo operează în prezent o flotă de peste 2.500 de vehicule în orașe precum San Francisco, Los Angeles, Phoenix, Austin și Atlanta. Compania afirmă că procesele sale de confirmare au fost stabilite în fazele inițiale de testare și că sunt acum ajustate pentru a corespunde dimensiunii actuale a flotei. Sunt implementate actualizări la nivelul întregului sistem, menite să ofere vehiculelor un context mai clar în cazul unor pene de curent, astfel încât acestea să poată lua decizii mai rapide.

Pentru unii experți, incidentul reprezintă un avertisment. „Dacă ar fi fost un cutremur, situația ar fi fost mult mai gravă”, a spus Koopman. „Acesta este un semnal de alarmă.”