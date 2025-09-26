Primul autobuz fără șofer din Spania, testat în Madrid

Primul autobuz autonom fabricat în Spania a fost lansat la Madrid, un vehicul electric cu 12 locuri care circulă gratuit până pe 24 octombrie în parcul Casa de Campo, potrivit Euronews. Proiectul pilot, realizat de Compania Municipală de Transport(EMT) și Centrul Tehnologic Automobile din Galicia (CTAG), are ca scop testarea tehnologiei în condiții reale și soluționarea problemei lipsei șoferilor profesioniști din Europa.

Minibuzul cu o capacitate de 12 pasageri, fabricat în Spania, circulă în parcul Casa de Campo din 15 septembrie.

Vehiculul, circulă de luni până vineri între orele 12:00 și 17:00 și va parcurge un traseu circular de 1,8 kilometri cu șase stații. Serviciul este gratuit și va fi disponibil până pe 24 octombrie, ca parte a activităților Săptămânii europene a mobilității.

Așteptările au fost evidente în primele zile: pasagerii care au venit să îl încerce au recunoscut entuziasmul de a călători cu un autobuz fără șofer, în timp ce angajații EMT au arătat mândrie și entuziasm pentru participarea la un proiect pionier în oraș.

„Acest autobuz este unul dintre cele mai bune pe care le-am testat vreodată”…”vehiculul detectează orice obiect, de la o bicicletă la un animal, și reacționează în consecință”, a declarat César Omar Chacón Fernández, șeful Diviziei de Planificare a Materialului Rulant al EMT, pentru Euronews.

„Se comportă foarte bine din punct de vedere dinamic. Să spunem că tehnologia este foarte bine integrată, nu se comportă haotic sau robotic ca alte autobuze”, a adăugat el.

Vehiculul este 100% electric, deși o mare parte din componentele sale tehnologice provin din străinătate. Asamblarea, software-ul și integrarea sistemelor au fost dezvoltate în Galicia, în nordul Spaniei, unde CTAG a instalat senzori, camere, GPS și o unitate centrală de procesare (CPU) care acționează ca „creierul” vehiculului.

Obiectivul EMT și CTAG nu este de a înlocui șoferii, ci de a explora modul în care această tehnologie poate completa transportul public. În alte părți ale Europei, lipsa șoferilor profesioniști este o provocare din ce în ce mai mare, iar experții spun că autobuzele autonome ar putea atenua această penurie.

„În Madrid nu avem această problemă de personal, dar vedem o oportunitate de a îmbunătăți siguranța și eficiența autobuzelor noastre”, a spus Chacón, adăugând că „acest tip de tehnologie poate acoperi așa-numitele „puncte fierbinți” unde această problemă este foarte evidentă”.

Orașe europene precum Paris, Stockholm și Hamburg experimentează, de asemenea, mobilitatea autonomă.

În Madrid, unii locuitori și-au exprimat îndoielile cu privire la fiabilitatea proiectului, dar EMT afirmă că sistemul este sigur și se află în dezvoltare de ani de zile.

„Nu este prima dată când testăm această tehnologie: lucrăm cu vehicule autonome de patru sau cinci ani și acesta este unul dintre cele mai fiabile pe care le-am testat”, a spus el.

Autobuzul integrează un sistem avansat care monitorizează în timp real viteza, accelerația, traiectoria, starea ușilor, rampele de accesibilitate și indicatoarele. Controlul integral optimizează siguranța și îmbunătățește eficiența conducerii.

Sistemul de conducere autonomă funcționează la nivelul 4 de automatizare: microbuzul recunoaște drumurile, semafoarele, bicicliștii și pietonii și decide singur când să accelereze, să frâneze sau să vireze.

„Vehiculul detectează orice obiect, de la o bicicletă la un animal, și reacționează în consecință pentru a evita coliziunile”, a spus Chacón.

În plus, un operator de siguranță este întotdeauna la bord. Rolul său este de a monitoriza călătoria și de a acționa în caz de urgență, fie prin deschiderea ușilor, fie prin frânarea manuală.

„Este o linie complet autonomă, dar nu lăsăm niciodată nimic la voia întâmplării”, a spus el.