Uber lansează curse autonome cu vehicule Avride în Dallas. Inițiativa marchează o nouă etapă în extinderea serviciilor sale de robotaxi în Statele Unite. Proiectul face parte dintr-un parteneriat anunțat anterior între Uber Technologies și Avride, companie specializată în tehnologia de conducere autonomă, relatează Bloomberg.

Debutul serviciului de curse autonome

Începând de miercuri, clienții care solicită curse prin serviciile UberX, Uber Comfort sau Comfort Electric pot fi alocați, fără costuri suplimentare, unor robotaxiuri Avride bazate pe modelul Hyundai Ioniq 5. La lansare, fiecare vehicul va avea la volan un specialist responsabil de monitorizarea cursei. Uber a transmis că, pe termen mediu, intenționează să extindă aria de operare și să treacă la rularea complet autonomă, fără șofer uman la bord.

„Dallas devine un nou punct important pe harta extinderii serviciilor noastre autonome din Statele Unite”, a transmis compania într-un comunicat. Uber nu a oferit un termen exact pentru momentul în care vehiculele vor deveni complet fără șofer, dar a precizat că acest obiectiv face parte din strategia de dezvoltare pe termen lung.

Extinderea rețelei de robotaxiuri în SUA și internațional

Dallas este al patrulea oraș din SUA în care Uber introduce robotaxiuri pe platforma sa de ride-hailing. Compania colaborează cu Waymo, subsidiara Alphabet, pentru a oferi curse complet autonome în Phoenix, Austin și Atlanta. În afara Statelor Unite, Uber operează vehicule autonome WeRide în Abu Dhabi și Riyadh, în Arabia Saudită.

Pentru lansarea din Dallas, Uber va începe cu o flotă redusă de vehicule Avride. Compania estimează că, în următorii câțiva ani, flota va crește la câteva sute de mașini. În prezent, Uber operează aproximativ 200 de vehicule Waymo în Austin și circa 100 în Atlanta, potrivit datelor comunicate de companie.

Strategia de investiții și parteneriate

Extinderea vine în contextul în care Uber investește sute de milioane de dolari în dezvoltarea unui ecosistem de mobilitate care să combine șoferii umani cu vehiculele autonome. Compania a încheiat peste 12 parteneriate tehnologice similare în ultimul an, și anticipează că va avea vehicule autonome active pe platforma sa în cel puțin 10 orașe până la finalul anului 2026.

Pe lista colaborărilor deja anunțate pentru lansări viitoare sau programe pilot în jurul anului 2026 se află Los Angeles; unde Uber va lucra cu Volkswagen AG; Arlington, Texas, în parteneriat cu May Mobility Inc.; Dubai, alături de WeRide; și Londra, împreună cu compania britanică Wayve.

Evoluția parteneriatului Uber-Avride

Parteneriatul dintre Uber și Avride a început în toamna anului 2024. Atunci, cele două companii au lansat primele livrări cu roboți pe trotuare în Austin, marcând debutul colaborării pe segmentul vehiculelor autonome pentru transport de bunuri. Extinderea către transportul de persoane reprezintă un pas suplimentar în consolidarea acestei relații.

Luna trecută, Uber și Nebius Group NV, compania-mamă a Avride, au anunțat un angajament de investiții de până la 375 de milioane de dolari în Avride. Scopul investiției este extinderea prezenței globale a companiei și creșterea flotei la un număr de până la 500 de vehicule autonome.

Perspectivele dezvoltării serviciului

Prin lansarea din Dallas, Uber își consolidează poziția într-un sector aflat în plină dezvoltare, unde competiția dintre marile companii de tehnologie și mobilitate se intensifică. Compania mizează pe faptul că integrarea vehiculelor autonome va reduce costurile de operare pe termen lung și va crește disponibilitatea serviciilor în marile orașe.

Deocamdată, serviciul din Dallas este disponibil într-o formă limitată, cu supraveghere umană. Evoluția către operarea complet autonomă va depinde de rezultatele fazei inițiale, de extinderea infrastructurii și de reglementările locale. Uber a transmis că va continua să colaboreze cu autoritățile pentru a asigura implementarea în condiții de siguranță a acestor tehnologii.