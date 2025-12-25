Uber și Lyft au anunțat un parteneriat cu compania chineză Baidu pentru lansarea unor teste cu taxiuri autonome în Marea Britanie. Testele sunt programate să înceapă în2026 și vor avea loc în Londra, prin integrarea vehiculelor autonome Apollo Go RT6 în rețelele celor două platforme de ride-hailing, conform Reuters.

Londra devine epicentrul competiției pentru robotaxiuri

Inițiativa consolidează poziția Regatului Unit ca principal centru european pentru testarea și comercializarea robotaxiurilor.

Proiectul marchează prima competiție directă, într-o capitală europeană, între companii americane și chineze specializate în tehnologii de conducere autonomă. Anunțul vine după ce Waymo, companie deținută de Alphabet, a început recent teste supravegheate pe străzile Londrei.

Accelerarea acestor proiecte este susținută de Automated Vehicles Act 2024, care oferă un cadru legal clar privind răspunderea în cazul incidentelor. Conform legii, responsabilitatea juridică este transferată de la persoana aflată în vehicul către entitatea autorizată care operează sistemul de conducere autonomă. Acest cadru diferențiază Marea Britanie de Uniunea Europeană, unde reglementările rămân fragmentate.

Expansiune globală și provocări economice

Pe piața locală, startup-ul londonez Wayve pregătește la rândul său teste fără șofer în 2026. Compania beneficiază de o investiție de aproximativ un miliard de dolari, condusă de SoftBank Group și Uber. Wayve testează o tehnologie de inteligență artificială care nu se bazează pe hărți detaliate, adaptată traficului urban complex din Londra.

La nivel global, dezvoltarea robotaxiurilor capătă amploare. Baidu și WeRide își extind operațiunile în Orientul Mijlociu și Elveția. În paralel, orașe precum Austin și San Francisco în Statele Unite, Abu Dhabi în Emiratele Arabe Unite și Wuhan în China au devenit centre importante pentru operarea taxiurilor autonome.

Deși robotaxiurile sunt prezentate ca soluții mai sigure și mai eficiente din punct de vedere al costurilor, profitabilitatea rămâne incertă. Analiștii avertizează că investițiile ridicate în flote autonome pot pune presiune pe marjele platformelor de transport. Pentru Lyft, testele din Marea Britanie reprezintă un pas important în strategia de extindere internațională, după achiziția aplicației europene FreeNow, realizată în acest an pentru 200 de milioane de dolari.