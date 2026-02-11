Startup-ul german ERC System a efectuat primul zbor public de test al aeronavei sale electrice cu decolare și aterizare verticală (eVTOL). Demonstrația a avut loc pe aerodromul militar Erding, lângă München.

Caracteristici tehnice

Aeronava, denumită Romeo, este un prototip de 2,7 tone. Compania afirmă că este una dintre cele mai mari aeronave electrice cu decolare verticală dezvoltate în Europa. Modelul este proiectat pentru misiuni de transport greu, inclusiv transferuri de pacienți între spitale în situații de urgență.

Romeo are o anvergură a aripilor de 16 metri și dimensiuni comparabile cu cele ale unui elicopter. Poate fi pilotată sau operată fără pilot. Dispune de șase locuri, însă la zborul demonstrativ nu a transportat pasageri, din motive de siguranță.

„Am demonstrat că putem ridica 2,7 tone în aer și, implicit, că putem transporta ulterior sarcina utilă de care avem nevoie”, a declarat pentru Reuters Maximilian Oligschlaeger, director comercial și cofondator al companiei.

Planuri de comercializare și finanțare

ERC intenționează să aducă aeronava pe piață în 2031. Ținta este o capacitate de încărcare utilă de aproximativ 500 de kilograme.

Deși sectorul eVTOL traversează dificultăți financiare, compania afirmă că are o bază solidă de finanțare. ERC este subsidiară a companiei germane de tehnologie IABG, furnizor de servicii pentru Bundeswehr. Potrivit reprezentanților ERC, IABG a investit o sumă semnificativă, de ordinul zecilor de milioane de euro.

Operatorul german de salvare aeriană DRF Luftrettung, viitor client al proiectului, sprijină dezvoltarea aparatului. Reprezentanții acestuia estimează că noua aeronavă ar putea reduce costurile și timpul necesar pentru transferurile de pacienți între spitale.

Compania nu a oferit detalii privind prețul viitor al aeronavei.