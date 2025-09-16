REVIEW Samsung Galaxy S25 FE: Procesor și performanțe de 2024 / Bateria și viteza de încărcare, marile puncte forte / Merită în comparație cu un S25 standard

Pro Baterie mare

Viteze mai mari de încărcare

Ecran viu colorat

OneUI 8 din fabrică

Răcire îmbunătățită Contra Chipset din 2024

Preț prea mare pentru ce oferă

Existența modelului S25 standard

Anunțat în urmă cu puțin timp la evenimentul internațional IFA Berlin 2025, cel mai accesibil model din seria de smartphones Galaxy S de anul acesta a sud-coreenilor, S25 FE, a ajuns pe masa de teste a TechRider.ro.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Noul S25 FE intră în gama Samsung ca fiind modelul de bază al celebrei serii de telefoane Galaxy S, dar vine cu câteva atuuri care ar putea să distragă unii clienți de la modelul S25, dar și cu unul care nu este în favoarea noului model.

Atuurile vin pe partea de baterie, dar și cele normale ale Samsung, precum calitatea materialelor. Ce nu este în favoarea lui S25 FE este, mai degrabă, ceva ce nu îi este atribuit direct: prețul. Deci, după o săptămână de teste, putem să punem o întrebare legitimă: de ce un S25 FE și nu un S25 standard?

Design

În primul rând, acest telefon este o plăcere de ținut în mână. Am avut ocazia să particip la un hands-on cu noul S25 FE, iar prima senzație a fost de materiale de calitate și de un sentiment de soliditate. Deși unii îl consideră conservator, mie îmi place foarte mult acest design plat, care este asemănător cu vârful de gamă S25 Ultra, dar și cu vârful de lance al gamei de telefoane sud-coreene, Galaxy Z Fold7. Culoarea modelului pe care l-am avut în teste (Icy Blue) este una frumoasă, care iese în evidență dintr-o mare de telefoane albe sau negre. Samsung oferă la vânzare și alte culori, printre carenegru (Jet Black), bleumarin (Navy) și alb (White).

Șasiul de aluminiu este și el plat peste tot, astfel încât telefonul, dacă este poziționat cu grijă, poate să stea singur în picioare. Spatele este unul mat, care, deși nu oferă o aderență atât de mare dacă telefonul este purtat fără husă, este un lucru pe care îl apreciez. Bine, poate și pentru că am un iPhone 13 Pro Max cu un astfel de spate.

Sticla, atât față, cât și spate, este Corning Gorila Glass Victus+ și, deși poate rezista la șocuri și la căzături foarte bine, este recomandată o folie de protecție pentru ecran și o husă. Că tot vorbeam de spate, pe acesta este situat un modul compus din trei camere foto și LED-ul pentru bliț, fără microfonul pentru atenuarea zgomotului de fond. Acesta este montat pe cantul de sus al ramei din aluminiu a lui S25 FE.

Sticla Gorila Glass Victus+ protejează un ecran superb, ca la mai toate Samsung-urile: un panou de 6,7 inch, care suportă standardul HDR10+ și luminozitate maximă de 1.900 de niți, mai mică decât la modelul standard S25. Greutatea sa este aceeași ca a lui S25+, de 190 g, iar dimensiunile efective ale telefonului sunt marginal mai mari, cu câteva zecimi de milimetri.

Per total, aspectul lui Galaxy S25 FE este fix la ce ne așteptam de la Samsung: materiale premium, design curat și ecran colorat, despre care urmează să vorbim în continuare.

Ecran

După cum am menționat și mai sus, panoul este unul de 6,7 inch, de tip Dynamic LTPO AMOLED 2X. Ca dimensiune, este la fel ca cel de pe S25+, dar nu știm dacă ecranul de pe modelul de bază al gamei de smartphones este capabil de tehnologia anti-flickering PWM. Cu toate acestea, are aceeași rezoluție ca pe S25 normal (1080 x 2340 pixeli), dar o rată pixel-per-inch mai mică (385 ppi față de 416 ppi de pe S25), dată de un ecran mai mic al modelului standard.

Samsung nu a uitat, și cred că nu va uita niciodată, cum să facă un ecran vibrant, dar luminozitatea sa maximă de 1.900 de niți este puțin cam slabă, în comparație cu cei 2.600 de niți ai modelului standard. Raportul de aspect este unul standard pentru zilele noastre (19,5:9), la fel și ca raportul screen-to-body, de 89,2%.

Ceva ce am notat când am avut primul hands-on cu noile modele lansate de Samsung la IFA Berlin 2025 este rama neagră a ecranului de jos, care este cu o idee mai groasă decât cea de sus. Nu este o diferență notabilă, dar un ochi atent la detalii o va observa. Rata de împrospătare de 120Hz este, în momentul de față, una standard nu doar pentru telefoanele de top, ci și pentru cele mid-range, iar toată seria S25 dispune de această tehnologie, inclusiv S25 FE.

Într-un final, ecranul este, precum aspectul, fix ce ne așteptam de la Samsung: culori vibrante, rezoluție bună și tehnologia AMOLED care nu dezamăgește niciodată.

Performanță

Aici, lucrurile încep să nu mai fie așa de roz pentru S25 FE, și urmează să explic de ce în continuare. Procesorul de pe modelul de bază al gamei S25 este unul de producție proprie, un Exynos 2400 pe 4 nanometri, adică procesorul de pe Galaxy S24, modelul de anul trecut. Procesorul este unul 10-core, distribuite astfel:

1x 3,2 GHz Cortex-X4;

2x 2,9 GHz Cortex-A720;

3x 2,6 GHz Cortex-A720;

4x 1,95 GHz Cortex-A520.

Laudele pe care noi le-am adus seriei S25, care veneau toate echipate cu Qualcomm Snapdragon 8 Elite, nu se mai aplică. Dar, deși arhitectura sa este deja veche de un an, și nici nu este de producție Qualcomm, telefonul se mișcă bine și fluid. În zona de teste de la IFA Berlin, unde toată lumea voia să le încerce, nu am observat probleme de throttling, iar modelele expuse s-au descurcat foarte bine atât din punctul de vedere al performanței, cât și al eficienței termice datorită unei creșteri cu 10% a camerei de vapori pentru răcirea activă. Am menționat zona de teste de la IFA tocmai din perspectiva aglomerației și temperaturilor destul de ridicate din acel loc, temperaturi pe care modelele S25 FE le-au gestionat foarte bine.

Aplicațiile rulează fluid pe procesorul Exynos, lucru confirmat și de testele sintetice. Scorul de 1.987 de puncte din testul single-core al Geekbench este marginal mai mare decât cel obținut de Galaxy S24, iar în multi-core am observat o surpriză pe care nu mă așteptam să o am. În acest test, S25 FE, cu 6.689 de puncte, a obținut un scor mai mare decât vârful de gamă de anul trecut, S24 Ultra (6.646 de puncte).

Pentru că este important să vedem cum se descurcă S25 FE în sarcină îndelungată, am realizat și testele 3D Mark, Wild Life Extreme și Wild Life Stress Test. În primul, a obținut un scor de 4.117 puncte, cu un frame rate mediu de 24,65 fps. Acesta nu este un telefon creat pentru gaming îndelungat, dar, conform benchnark-ului, scorul este mai bun decât cel de pe Galaxy S24. În cel de-al doilea test, telefonul s-a descurcat destul de bine, cu un scor mediu de 11.197 de puncte (maximum 14.866, minimum 7.528). Stabilitatea se învârte în jurul cifrei de 50%, ceea ce este destul de bună în comparație cu vârful de gamă S25 Ultra (51,9%).

Noul S25 FE este disponibil, potrivit paginii oficiale Samsung România, în trei variante de stocare și una singură pentru memoria RAM:

128 GB stocare , 8 GB memorie RAM – 3.799 de lei ;

, – ; 256 GB stocare , 8 GB memorie RAM – 4.099 de lei ;

, – ; 512 GB stocare, 8 GB memorie RAM – 4.699 de lei.

După cum am menționat și mai sus, problema căldurii excesive de pe S25 Ultra și de pe Fold7 pare să fi dispărut, datorită creșterii de 10% a camerei cu vapori pentru răcire activă. Pentru a încheia acest subcapitol, pot spune că S25 FE este un telefon capabil de sesiuni de gaming, dar el nu a fost conceput pentru asta. El a fost gândit mai degrabă pentru social media, vizualizare de elemente media și web browsing, dar este bine de știut că poate fi capabil și de niște joacă.

Software și funcții AI

Unul dintre punctele forte ale lui Samsung Galaxy S25 FE, care au fost anunțate în conferința din cadrul IFA Berlin, este noul sistem de operare OneUI 8.0. Acesta va fi primul telefon din seria Galaxy S care va veni din fabrică dotat cu noua variantă a sistemului de operare. După cum am menționat și în hands-on-ul de la Berlin, diferențele dintre vechea și noua versiune nu sunt așa notabile la suprafață, din punctul meu de vedere.

Schimbările sunt, mai degrabă, în adâncime, întrucât OneUI 8.0 aduce cele mai recente și îmbunătățite funcții Galaxy AI pe care Samsung le oferă. Printre ele se numără agenți AI multimodali, capabili să proceseze comenzi vocale, tactile și vizuale. Sistemul Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) oferă stocare criptată specifică fiecărei aplicații, asigurând protecția datelor utilizatorilor. Totodată, Samsung anunță suport pentru actualizări majore de software până în anul 2032.

În rest, OneUI 8.0 poate fi considerat business as usual, deoarece interfața nu este diferită față de OneUI 7. După cum am menționat și în review-ul pentru Z Fold7, interfața seamănă mult cu cea de pe iOS din punctul de vedere al așezării și funcționalității, iar principalul lucru care mă face să văd această asemănare este panoul de comenzi, respectiv activarea lui. Acum, dacă vrei să oprești Wi-Fi-ul, trebuie să tragi din colțul din dreapta în jos, iar notificările coboară din stânga.

Atât la review-ul lui Z Flip7, cât și al Z Fold7, ne-am plâns de bloatware-ul cu care telefonul vine din fabrică, deși în părerea noastră despre S25 Ultra l-am lăudat pentru experiența cât mai aproape de cea stock a Android. Deși aplicațiile pot fi dezinstalate cu ușurință, era mai bine dacă era lăsat la alegerea utilizatorului final dacă le dorește sau nu.

Dar haideți să revenim și la părțile bune, anume funcțiile alimentate de AI. La fel ca la celelalte telefoane Samsung, este de notat că majoritatea funcțiilor AI merg doar cu o conexiune la internet. Încă o dată mi-a atras atenția funcția de încetinire cu AI a filmărilor, care mi se pare că merge mai bine decât la celelalte telefoane Samsung testate de mine. Pe scurt, dacă nu am selectat din modurile camerei opțiunea de filmare slow-motion, inteligența artificială poate încetini orice videoclip, și o face într-un mod excelent, chiar și în condiții de lumină slabă.

Camere

Modulul de camere de pe noul S25 FE este similar cu cel de pe S25 normal, adică alcătuit din trei unități, pe care propun să le analizăm pe rând.

Camera principală este aceeași, una de 50 MP cu f/1.8 care dispune de tehnologia Dual Pixel Autofocus și poate realiza filmări de până la 8K@30fps. Camera telefoto este mai mare ca dimensiune efectivă dar cu un senzor mai mic, în schimb. Cu toate că ambele sunt capabile de zoom optic 3x, camera de pe S25 FE este de 8 MP (față de 10 MP de pe S25), cu f/2.4, iar cea ultra-wide este la fel. Aceasta are un senzor de 12 MP și s/2.2, cu un unghi de 123°. Atât camera principală, cât și cea telefoto, dispun de stabilizare optică și de funcția Super Steady Video.

Fotografiile sunt bune, deși puțin cam „șterse” când sunt realizate cu lentila ultra-wide, dar aceasta este natura acestor lentile. În rest, în condiții bune de lumină, camera excelează pe colorizare, deși uneori fotografia poate fi prea vibrantă.

În fotografiile de seară, Samsung a reușit să prindă competiția din urmă, întrucât detaliile sunt clare, iar luminile sunt supraexpuse în limitele decenței. Din punctul meu de vedere, zoom-ul nocturn nu este încă la nivelul Apple, dar nu mai este mult până la fotografii clare și cu zoom, și noaptea.

Camera față pare a fi un downgrade față de modelul standard, conform specificațiilor puse la dispoziție de GSMArena. Modulul de selfie este unul de 12 MP (f/2.2) capabil de filmări de rezoluție maximă 4K@60fps, dar nu este menționată focalizarea Dual Pixel și nici capabilitățile de filmare și fotografiere HDR.

Cu toate acestea, filmările și, în special, fotografiile, vor ieși foarte bine, pline de culori vibrante și clare. Modulul de camere de pe S25 FE este unul „cinstit”, dacă putem să-i spunem așa, dar consider că pe modelul standard de S25 ar ieși puțin mai bune, în special din pricina chipset-ului Qualcomm care poate procesa mai bine fotografiile.

Sunet

Pe partea de sonorizare, nu am comentarii de făcut. Sunetul este puternic și clar iar, dacă umbli puțin prin setările egalizatorului, poți recrea ce setări dorești pentru un sunet pe placul tău. Dolby Atmos este prezent și pe acest model, la fel și funcția de amplificare a vocilor din videoclipuri.

Baterie

La capitolul baterie, pot spune că Samsung a încercat să intre în rând cu ceilalți producători. În primul rând, bateria sa, de 4.900 mAh, este cea mai mare montată vreodată pe un telefon din seria FE, dar și la nivel cu bateria lui S25+. Totodată, capacitatea sa este cu aproximativ 20% mai mare față de un S25 normal.

Samsung afirmă că bateria lui S25 FE poate susține până la 28 de ore de redare video, și tind să îi cred. Bateria m-a ținut o zi întreagă, dar în cazuri de utilizare light (urmărit câteva videoclipuri scurte, social media și mail-uri). Însă, când am rămas fără baterie, m-am bucurat de încărcare de 45W prin fir, ceva ce nu este disponibil pe cel mai scump telefon pe care sud-coreenii îl produc.

Pentru bateria lui S25 FE, nu am nimic de spus negativ. Capacitatea este mare, viteza de încărcare este măricică (deși nu mă plângeam dacă era mai mare), iar durata de viață este una îndelungată.

Verdict

După cum am spus și la început, Samsung Galaxy S25 FE are multe atuuri care să îi fie în favoarea sa. Din punctul meu de vedere, bateria este cel mai mare avantaj. Consumul destul de redus de energie, combinat cu o celulă mare și încărcare care e chiar rapidă, îl fac să fie un daily driver perfect. Dar revin la întrebarea de la început: de ce un S25 FE și nu un S25 standard?

Întrebarea vine pe fondul unui fapt care nu poate fi negat: prețul. Pe site-ul Samsung România, la momentul scrierii acestui text, prețurile stau în felul următor:

Model Combinație stocare + RAM Preț Galaxy S25 FE 256 GB + 8 GB 3.799 de lei Galaxy S25 256 GB + 12 GB 3.809 lei Sursa: Samsung România (prețuri valabile pentru 15.09.2025)

Pe site-ul celui mai mare retailer online, comparând cele două telefoane cu aceeași memorie, S25 normal este cu aproximativ 150 de lei mai ieftin, iar pe piața telefoanelor second-hand diferența este și mai mare, întrucât unele anunțuri oferă un S25 Ultra la mâna a doua la preț de S25 FE nou.

Față de modelul standard, singurele plusuri ale modelului „Fan Edition” sunt bateria și ecranul mai mare. În rest, Galaxy S25 este, obiectiv vorbind, un telefon mai bun. Aș fi putut să zic că pentru un telefon nou-nouț, prețul este unul bun, dar cea mai mare problemă a lui Samsung Galaxy S25 FE este chiar „fratele său”.

De aceea, TechRider.ro îi oferă noului Samsung Galaxy S25 FE scorul de 4,2/5 .