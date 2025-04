Asteroidul „Zeul haosului” va survola periculos de aproape Pământul peste exact patru ani, în unul din cele mai rare evenimente spațiale din viața noastră

Peste patru ani , Vineri, 13 Aprilie 2029, Pământul va avea un vizitator fascinant și intimidant sub forma asteroidului „Zeul distrugerii” Apophis. Acest asteroid, la fel de lat pe cât este Empire State Building se va apropia la fel de mult de Pământ precum sateliții geosincroni care orbitează in jurul Pământului, într-un eveniment cosmic foarte rar. Apophis nu va afecta Pământul, dar trecerea sa extrem de apropiată ar putea să aducă probleme pentru viitor. Trecerea sa atât de aproape este o șansă rară de a aduna date critice pentru viitorul umanității anunță Forbes.

Asteroidul 99942 Apophis (numit după zeul șarpe al haosului în Egiptul antic) este o rocă spațială lățime de 340 de metri care va ajunge la o distanță de 32.000 de kilometri de planeta noastră.

Dacă Apophis ar lovi Pământul, ar putea răspândi devastare pe o rază de sute de kilometri, ucigând milioane de oameni dacă ar lovi o zonă metropolitană foarte populată.

La o adunare a oamenilor de știință săptămâna aceasta la Tokyo, Japonia, au fost dezvăluite planuri în timpul Atelierului Apophis T-4 Ani pentru observații radar înainte, în timpul și după abordare, cu un rezumat care descrie întâlnirea apropiată ca o șansă pentru o „oportunitate pentru științele naturale ce apare o dată la o mie de ani”.

Potrivit NASA, când Apophis a fost descoperit în 2004, oamenii de știință au calculat că ar putea lovi Pământul în 2029, 2036 sau 2068. De atunci, orbita sa a fost rafinată de câteva ori și, așa cum este, suntem în siguranță – deocamdată.

Cu toate acestea, este posibil ca efectul gravitațional asupra Apophis al Pământului din 29 aprilie 2029, să-l determine să își modifice ușor traiectoria și să fie un pericol în viitor. La fel ar putea o întâlnire întâmplătoare cu un alt asteroid în spațiul cosmic.

Deocamdată, traiectoria sa viitoare este necunoscută, dar oamenii de știință sunt siguri de un lucru – ar trebui să folosim trecerea sa apropiată în 2029 pentru a o studia îndeaproape. La urma urmei, în 2060 sau 2068, ar putea într-o zi să fie la înălțimea numelui său „Zeul haosului”.

„Pe 13 aprilie 2029, tot Pământul va urmări cu atenție”, se arată într-un rezumat al lui Richard Binzel, profesor de științe planetare la Institutul de Tehnologie din Massachusetts și inventator al Scalei Torino, care clasifică pericolul de impact al obiectelor din apropierea Pământului. „Apophis va fi vizibil cu ochiul liber pe cerul de seară pentru aproximativ două miliarde de oameni din vestul Europei și vestul Africii.”

NASA a testat deja o modalitate de deviere a unui asteroid. În octombrie 2022, testul de redirecționare a asteroizilor al NASA (DART) – prima misiune de apărare planetară la scară largă din lume – a văzut că o navă spațială de 500 kg s-a prăbușit pe asteroidul Dimorphos cu 22.530 de kilometri de km pe oră. Și a schimbat cu succes orbita acestuia, demonstrând că într-o zi, se poate devia orbita unui asteroid pe o traiectorie sigură. Inspirația pentru testul DART a fost Apophis.

Alte posibile forme de deviere variază de la cele puternice, cum ar fi lovirea unui asteroid cu o armă nucleară, până la unele „artistice”, cum ar fi vopsirea unei părți a unui asteroid în negru, determinându-l să absoarbă mai multă radiație solară, deplasându-și centrul de greutate și modificându-i traiectoria. Aceste metode sunt bine fundamentate din punct de vedere științific, dar nu au fost încă testate.

Sunt deja în pregătire misiuni spre Apophis. Misiunea Rapid Apophis Mission for SEcurity and Safety (RAMSES) a Agenției Spațiale Europene va fi lansată probabil în primăvara anului 2028 și va ajunge la Apophis în februarie 2029, chiar înainte de întâlnirea sa apropiată cu Pământul. Acest lucru le va oferi oamenilor de știință date despre modul în care Apophis interacționează cu gravitația Pământului – „un experiment natural rar care s-ar putea să nu mai apară timp de mii de ani”, conform unui alt rezumat – și despre cum se schimbă fizic după întâlnirea apropiată. Misiunea NASA OSIRIS–Apophis Explorer (APEX) se va întâlni cu Apophis imediat după ce acesta a trecut aproape de Pământ în 2029 și o va orbita in jurul lui până în Noiembrie 2030 pentru a studia cum se schimbă traiectoria lui.