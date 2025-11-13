După mai bine de un an de întârzieri, NASA este pregătită să trimită spre Marte o nouă misiune științifică. Este vorba despre misiunea ESCAPADE, un proiect cu buget redus, dar cu ambiții uriașe. Lansarea va fi efectuată astăzi, 13 noiembrie, de la Cape Canaveral Space Force Station, la bordul rachetei New Glenn, construită de compania Blue Origin, fondată de Jeff Bezos, anunță Space.com.

Decolarea este programată pentru ora 21:57 (ora României), în cadrul unei ferestre de lansare de 90 de minute, și va putea fi urmărită online pe canalele oficiale Blue Origin și Space.com.

Pentru misiunea ESCAPADE, aceasta este a treia încercare de decolare. Primele două, programate la 9 și 10 noiembrie, au fost anulate din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a unei furtuni solare.

De data aceasta, racheta New Glenn, una dintre cele mai mari și mai puternice rachete construite vreodată de Blue Origin, este pregătită pentru o lansare istorică. Este doar a doua misiune pe care o efectuează acest vehicul spațial, dar prima care vizează o destinație interplanetară.

Prima misiune NASA spre Marte din ultimii cinci ani

ESCAPADE (prescurtare pentru Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers) este prima misiune NASA către Marte din ultimii cinci ani, de la lansarea roverului Perseverance și a elicopterului Ingenuity, în 2020.

Proiectul, coordonat de Universitatea California, Berkeley, cu sprijinul Rocket Lab, a fost conceput pentru a studia atmosfera superioară și câmpul magnetic al Planetei Roșii. Cele două sonde gemene, denumite Blue și Gold (după culorile universității americane), vor oferi prima perspectivă tridimensională asupra mediului spațial din jurul planetei Marte.

Traiectorie complexă și misiune științifică de durată

După lansare, sondele vor fi trimise mai întâi către Punctul Lagrange L2, aflat la circa 1,5 milioane de kilometri de Pământ, unde vor studia vremea spațială timp de 12 luni. În noiembrie 2026, vor trece din nou pe lângă Pământ, unde vor folosi gravitația planetei pentru a-și ajusta cursul spre Marte, pe care îl vor atinge aproximativ 10 luni mai târziu.

„Folosim un design de misiune flexibil, care ne permite să așteptăm momentul potrivit pentru alinierea Pământului și a lui Marte”, a explicat Robert Lillis, cercetător principal al proiectului ESCAPADE.

După sosire, sondele vor petrece șapte luni pentru a coborî pe orbitele finale, unde vor colecta date timp de cel puțin 11 luni. Scopul? Să ajute oamenii de știință să afle cum și când Marte și-a pierdut atmosfera și să ofere indicii despre condițiile care ar putea afecta viitorii exploratori umani.

A doua misiune pentru racheta New Glenn

Racheta New Glenn, cu o înălțime de 98 de metri și o capacitate de transport de 45 de tone pe orbită joasă, este proiectată pentru a fi parțial reutilizabilă.

Prima sa lansare a avut loc în ianuarie 2025, când a trimis pe orbită o platformă de test numită Blue Ring. Blue Origin va încerca din nou astăzi să recupereze treapta principală a rachetei, care ar trebui să aterizeze pe platforma maritimă Jacklyn, aflată în Atlantic, la circa 600 km de coasta Floridei.

„Prioritatea noastră este să livrăm în siguranță misiunea ESCAPADE pe traiectoria către Marte. Recuperarea boosterului este un bonus, dar nu un obiectiv critic”, a declarat Laura Maginnis, vicepreședinte Blue Origin.

Lansare sub presiunea blocajului guvernamental

Lansarea vine într-un context complicat. Blocajul guvernamental din SUA a afectat activitatea Administrației Federale a Aviației (FAA), care a impus restricții asupra lansărilor comerciale pentru a proteja traficul aerian civil.

După anularea lansării din 9 noiembrie, Blue Origin a solicitat o excepție specială, pe care autoritățile au aprobat-o, ceea ce a permis astfel lansarea de astăzi.

„Lucrăm în strânsă colaborare cu FAA și NASA pentru a respecta toate regulile de siguranță și pentru a ne atinge obiectivele misiunii”, a declarat Maginnis.

Un nou pas pentru explorarea spațială privată

Misiunea ESCAPADE marchează o etapă importantă pentru Blue Origin, care încearcă să se poziționeze ca un actor major în lansările spațiale științifice, acolo unde concurează cu SpaceX. Dacă totul decurge conform planului, sondele ESCAPADE vor începe studiile asupra planetei Marte în 2027.