Astronauții duc agricultura în spațiu: „pernele de semințe” deschid un nou capitol al misiunilor ISS

Pe 1 august 2025, echipajul misiunii Crew-11 a decolat spre Stația Spațială Internațională, aducând cu ei un experiment revoluționar în agricultura spațială: VEG-03, dotat cu „perne de semințe” pregătite pentru plantare, anunță NASA.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Scopul este dublu. Pe de o parte, să ofere astronauților hrană proaspătă, iar pe de altă parte, să sprijine sănătatea lor mentală, menținând moralul echipajului pe durata misiunilor. În cadrul experimentului, membrii echipajului pot alege dintr-o bibliotecă de semințe specii precum frunze de muștar wasabi, kale roșu rusesc sau salată dragoon.

Tehnologie de ultimă generație pentru culturi spațiale

Cultivarea are loc în modulul Veggie, de mărimea unui bagaj de cabină, unde LED-urile roșii, albastre și verzi simulează spectrul necesar pentru fotosinteză. Peretele flexibil, asemănător unui acordeon, permite adaptarea spațiului pe măsură ce plantele cresc, ceea ce creează un mediu semi-controlat pentru dezvoltarea lor.

Semințele sunt plantate în „perne de semințe” din material textil, umplute cu un mediu pe bază de argilă și fertilizant cu eliberare controlată. Argila ajută la distribuirea apei și a aerului în jurul rădăcinilor în microgravitație. Astronauții monitorizează plantele, adaugă apă când e nevoie și documentează creșterea prin fotografii regulate. La recoltare, o parte din legumele proaspete vor fi consumate la bord, iar restul vor fi congelate și aduse pe Pământ pentru analiza nutrițională și de siguranță.

De la spațiu la Terra: impact pentru viitor

Acest experiment nu servește doar explorarea spațială. Alimentele proaspete vor fi cruciale în viitoarele misiuni pe Lună și Marte, iar tehnicile de cultivare dezvoltate aici ar putea revoluționa agricultura pe Pământ.

În plus, metodele folosite în modulul Veggie ar putea fi adaptate pentru programe de terapie horticolă, afirmă NASA, care să ofere persoanelor vârstnice sau cu dizabilități șansa de a se implica în grădinărit chiar și în medii restrictive.