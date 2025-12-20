Cercetătorii chinezi au anunțat o realizare spectaculoasă în domeniul interfețelor creier–computer (BCI), după ce au demonstrat pentru prima dată utilizarea stabilă, în viața reală, a unei astfel de tehnologii de către o persoană cu paralizie completă. Rezultatul plasează China în avangarda acestui domeniu emergent și depășește demonstrațiile timpurii ale companiei Neuralink, fondată de Elon Musk, potrivit Interesting Engineering.

Anunțul a fost făcut de Centrul de Excelență pentru Știința Creierului și Tehnologia Inteligenței (CEBSIT), din cadrul Academiei Chineze de Științe. Potrivit cercetătorilor, un pacient cu leziune severă a măduvei spinării poate controla, exclusiv prin semnale cerebrale, un scaun rulant inteligent, câini roboți și diverse dispozitive digitale, cu ajutorul unei interfețe cerebrale wireless.

De la experiment clinic la viață cotidiană

Pacientul, identificat sub numele Zhang, a suferit în 2022 un accident grav care i-a provocat paraplegie de nivel înalt, și l-a lăsat incapabil să își miște corpul sub nivelul gâtului. După mai bine de un an de recuperare fără rezultate semnificative, el a fost inclus într-un studiu clinic privind utilizarea interfețelor creier–computer.

Pe 20 iunie, medicii de la Spitalul Huashan din Shanghai, afiliat Universității Fudan, i-au implantat un sistem BCI invaziv wireless, denumit WRS01. Acesta include electrozi flexibili implantați direct în creier și un cip de procesare. Sistemul este alimentat wireless printr-un dispozitiv extern purtat sub forma unei căști.

După doar câteva săptămâni de antrenament, Zhang a reușit să controleze un cursor pe computer și alte echipamente digitale folosind doar gândurile.

Muncă plătită și mobilitate prin semnale neuronale

Un element fără precedent al acestui caz este faptul că pacientul a reușit să se angajeze. Cu ajutorul unui cursor controlat cerebral, Zhang desfășoară muncă de la distanță, și verifică distribuirea produselor de la automate comerciale operate online. Cercetătorii spun că este primul participant cunoscut la un studiu BCI care realizează activități profesionale plătite.

Tehnologia nu se limitează însă la mediul digital. Zhang poate controla un scaun rulant inteligent pentru deplasări în aer liber și poate comanda câini roboți capabili să execute sarcini simple, precum aducerea mâncării. Potrivit echipei de cercetare, pacientul poate chiar coborî scări fără ajutor.

Un avantaj tehnologic sistemic

Specialiștii subliniază că acest progres depășește stadiul demonstrațiilor de laborator. Spre deosebire de testele timpurii realizate în alte țări, care s-au concentrat pe jocuri sau sarcini simple, sistemul chinez este deja integrat în activități zilnice.

Succesul nu este atribuit doar implantului cerebral, ci și ecosistemului tehnologic mai larg: comunicații wireless rapide, algoritmi avansați de inteligență artificială pentru decodarea semnalelor și robotică matură. Avantajele Chinei în rețelele 5G și viitoarele 6G, în producția de semiconductori și în roboți inteligenți au contribuit decisiv la această integrare.

Potrivit lui Pu Muming, academician în cadrul Academiei Chineze de Științe și director academic al CEBSIT, studiul confirmă siguranța și stabilitatea pe termen lung a electrozilor implantați și a decodării semnalelor neuronale, condiții esențiale pentru aplicarea medicală pe scară largă a interfețelor creier–mașină.

Echipa chineză a anunțat dezvoltarea unei versiuni îmbunătățite a sistemului

Unul dintre progresele cheie este reducerea întârzierii dintre semnalul cerebral și acțiunea robotului la sub 100 de milisecunde, față de aproximativ 200 de milisecunde cât durează transmiterea naturală a semnalelor în corpul uman. Această viteză permite un control mai fluid și mai intuitiv.

Cercetătorii au observat, de asemenea, că pe măsură ce pacientul se antrenează, activitatea cerebrală necesară controlului devine mai eficientă, ceea ce reduce efortul mental.

Pe baza rezultatelor obținute, echipa chineză a anunțat dezvoltarea unei versiuni îmbunătățite a sistemului, WRS02, cu 256 de canale. Primul studiu clinic este așteptat să înceapă în curând și ar putea deschide calea către aplicații și mai ambițioase, inclusiv decodarea vorbirii direct din semnalele creierului.