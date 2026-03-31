China face un pas important în extinderea cercetării oceanice cu lansarea unei noi facilități plutitoare pentru studii marine, capabile să funcționeze în toate condițiile meteorologice, în portul Shanghai. Denumită „Insula Plutitoare Open-Sea”, aceasta reprezintă prima platformă de cercetare marină de dimensiuni uriașe, creată pentru explorarea adâncurilor oceanice la scară largă.

Concepută pentru a opera continuu în medii offshore dure, platforma va sprijini o gamă variată de activități științifice, de la dezvoltarea de echipamente marine avansate și explorarea resurselor oceanice, până la cercetări aprofundate în știința oceanografică, informează Interesting Engineering.

Platforma combină componente plutitoare, nave și sprijin la țărm

Structura proiectului integrează capabilități onshore și offshore, și este construită în jurul a trei elemente esențiale: platforma centrală plutitoare, o flotă de laboratoare pe nave și infrastructura de sprijin de la mal. Platforma principală are un design semi-submersibil cu două corpuri, care asigură stabilitate în condiții marine dificile și permite testarea la scară mare a echipamentelor de mare adâncime, cu greutăți de sute de tone.

Potrivit CCTV News, platforma poate susține misiuni științifice și cercetări experimentale la adâncimi de până la 10.000 de metri, care acoperă întreaga gamă de explorare oceanică.

Finalizarea facilității este estimată pentru 2030, iar odată operațională la întreaga capacitate, ea va fi un laborator deschis pentru testarea tehnologiilor de minerit marin, echipamente marine și infrastructură offshore de petrol și gaze. Posibilitatea de a testa echipamentele direct în ocean va permite cercetări mai practice și aplicate și va facilita desfășurarea de experimente la scară mare, mult mai greu de realizat aproape de țărm sau în laboratoare.

Un laborator plutitor pentru progres științific și prevenirea dezastrelor

Dezvoltată de Shanghai Jiao Tong University (SJTU), platforma se bazează pe infrastructura de cercetare marină existentă în China, care include laboratoare de mare adâncime, nave de cercetare și submersibile, și răspunde nevoii unui dispozitiv care să fie mobil, dar capabil să desfășoare misiuni prelungite pe poziție.

Conform mass-media chineze, platforma va susține atât obiective științifice, cât și industriale. Printre acestea se numără valorificarea comercială a resurselor marine, monitorizarea schimbărilor sezoniere ale ecosistemelor oceanice și cercetarea originii și evoluției vieții. Totodată, platforma va contribui la îmbunătățirea modelelor de prognoză a taifunurilor, și va spori capacitatea de prevenire și răspuns la dezastre în regiunile de coastă.