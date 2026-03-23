Valul de tensiuni din Orientul Mijlociu începe să producă efecte vizibile și pe piețele financiare globale. Iar câștigătorii nu sunt neapărat companiile petroliere.

Acțiunile celor mai mari producători chinezi de baterii au adăugat peste 70 de miliarde de dolari la capitalizare de la debutul conflictului, depășind clar evoluția giganților din industria petrolieră, potrivit datelor analizate de Financial Times și citate de Mediafax.

Este vorba despre companii precum CATL, BYD și Sungrow, active în producția de baterii și sisteme de stocare a energiei. În mod surprinzător pentru un context marcat de creșterea prețului petrolului, acestea au performat mai bine decât nume consacrate precum Chevron, ExxonMobil sau BP.

Mai exact, de la finalul lunii februarie — momentul în care a început războiul dintre SUA, Israel și Iran — acțiunile CATL au urcat cu 19%, cele ale Sungrow cu 19,4%, iar BYD, cel mai mare producător de mașini electrice din lume, a avansat cu 21,9%.

Prin comparație, companiile petroliere au avut creșteri mai temperate. BP a urcat cu 15,2%, Chevron cu 8%, Shell cu 8,3%, iar ExxonMobil cu 4,7%. Asta în condițiile în care prețul petrolului a crescut cu 47% în aceeași perioadă — un factor care, în mod tradițional, susține acțiunile din sectorul energetic convențional.

În spatele acestor mișcări se conturează însă o tendință mai amplă. Potrivit analiștilor, statele dependente de importurile de petrol par să caute alternative mai sigure.

Creșterea acțiunilor din sectorul bateriilor sugerează că China și alte economii ar putea accelera investițiile în energie din surse regenerabile, tocmai pentru a-și reduce vulnerabilitatea în fața unor astfel de crize geopolitice.

Neil Beveridge, responsabil de cercetarea în energie la Bernstein, merge chiar mai departe și spune că direcția este deja setată. China, cel mai mare importator de petrol din lume, ar putea grăbi planul de a „electrifica totul”. În același timp, economii majore din Asia, precum Japonia și Coreea de Sud, ar putea urma aceeași traiectorie.

„Acest lucru schimbă complet paradigma energetică”, a spus el. „Chiar dacă războiul se termină luna viitoare… nu mai există cale de întoarcere”.

În acest context, piața pare să parieze tot mai clar pe viitorul energiei electrice și al stocării acesteia — nu doar ca opțiune sustenabilă, ci și ca instrument de securitate energetică.