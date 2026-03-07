România va aloca aproximativ 150 de milioane de euro pentru dezvoltarea unor noi capacități de stocare a energiei electrice în baterii, după ce Comisia Europeană a aprobat o schemă importantă de sprijin destinată consolidării infrastructurii energetice naționale.

Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, care a precizat că fondurile vor proveni din Fondul pentru Modernizare, instrument financiar european dedicat modernizării sistemelor energetice din statele membre, potrivit Mediafax.

Potrivit oficialului, finanțarea nerambursabilă va susține dezvoltarea unor capacități totale de stocare de aproximativ 2.174 MWh, realizate prin instalații autonome de tip stand-alone, adică sisteme de baterii independente de centralele de producție.

„Astăzi am obținut aprobarea Comisiei Europene pentru o schemă majoră de investiții în stocarea energiei electrice în România”, a declarat ministrul Energiei.

Cum vor fi finanțate proiectele

Conform datelor prezentate de Ministerul Energiei, schema de sprijin va oferi finanțare pentru dezvoltarea infrastructurii de stocare în baterii, un sector considerat esențial pentru echilibrarea producției de energie din surse regenerabile.

Sprijinul financiar acordat prin program va putea ajunge la 69.000 de euro pentru fiecare MWh de capacitate de stocare instalată. În același timp, fiecare proiect selectat va putea beneficia de o finanțare de maximum 15 milioane de euro.

Autoritățile au precizat că finanțarea poate acoperi până la 100% din costurile eligibile, ceea ce ar putea încuraja investiții rapide în proiecte de stocare a energiei.

Schema este gândită pentru a sprijini atât companiile din sectorul energetic, cât și dezvoltatorii de proiecte care doresc să construiască sisteme moderne de baterii conectate la rețea.

De ce este importantă stocarea energiei

Autoritățile române consideră că dezvoltarea capacităților de stocare reprezintă un pas esențial pentru modernizarea Sistemului Electroenergetic Național și pentru integrarea unui volum tot mai mare de energie din surse regenerabile.

Potrivit Ministerului Energiei, noile investiții ar putea avea mai multe efecte asupra pieței energetice:

reducerea dezechilibrelor din sistemul energetic național

integrarea mai eficientă a energiei produse de prosumatori și de parcurile eoliene sau solare

stabilizarea prețurilor la energie pentru consumatori

reducerea dependenței de importuri în perioadele cu cerere ridicată

În prezent, România dispune deja de mii de megawați instalați în energie regenerabilă, însă producția acestor surse depinde în mare măsură de condițiile meteorologice, precum vântul sau radiația solară.

Problema surplusului de energie

Lipsa unor sisteme eficiente de stocare face ca energia produsă în exces în anumite intervale – în special în timpul zilei, când producția solară este ridicată – să fie vândută adesea la prețuri foarte mici.

În schimb, în orele de seară, când producția scade, iar consumul crește, România este nevoită în unele situații să importe energie la prețuri mai ridicate.

Introducerea unor sisteme moderne de baterii ar permite păstrarea energiei produse în perioadele de surplus și utilizarea acesteia atunci când cererea este mai mare.

Când vor începe proiectele

Potrivit calendarului prezentat de Ministerul Energiei, apelul de proiecte pentru finanțare va fi lansat în trimestrul al doilea al anului 2026.

După selectarea proiectelor și semnarea contractelor de finanțare, investițiile ar urma să fie implementate etapizat, cu termen limită 31 decembrie 2030.

Autoritățile susțin că aceste investiții sunt esențiale pentru stabilitatea sistemului energetic și pentru reducerea costurilor suportate de consumatori.

„Stocarea energiei este cheia pentru un sistem energetic stabil și pentru facturi mai mici pentru români”, a subliniat ministrul Bogdan Ivan.

Ministerul Energiei a anunțat că detaliile complete privind condițiile de finanțare, criteriile de eligibilitate și procedura de depunere a proiectelor vor fi publicate în perioada următoare pe site-ul oficial al instituției.