O echipă de cercetători din Australia a demonstrat pentru prima dată în lume că inima umană are capacitatea de a regenera celulele musculare după un atac de cord, deschizând noi perspective pentru tratamente regenerative destinate pacienților cu insuficiență cardiacă, informează Xinhua.

Studiul, publicat în revista Circulation Research, arată că, deși anumite zone ale inimii rămân afectate de cicatrici post-infarct, organismul poate produce și celule musculare noi. Până acum, acest fenomen fusese observat doar la șoareci, fiind confirmat acum la oameni, potrivit Universității Sydney, care a emis comunicatul marți.

„Până acum am crezut că, odată ce celulele cardiace mor în urma unui atac de cord, acele regiuni sunt deteriorate iremediabil, reducând capacitatea inimii de a pompa sânge către organe”, a explicat Robert Hume, cercetător la Universitatea Sydney și autor principal al studiului.

Cercetătorul a adăugat: „În viitor, sperăm să dezvoltăm terapii care să amplifice această capacitate naturală a inimii de a produce noi celule și de a se regenera după un infarct”. Hume coordonează și departamentul de cercetare translațională de la Institutul Baird pentru Cercetare Aplicată a Inimii și Plămânilor.

Bolile cardiovasculare rămân principala cauză de deces la nivel global

Descoperirea a fost realizată prin analiza unor eșantioane de țesut cardiac prelevate de la pacienți supuși operațiilor de bypass coronarian la Spitalul Regal Prince Alfred din Sydney.

„Scopul final este de a folosi aceste date pentru a stimula regenerarea celulelor cardiace și, astfel, a inversa insuficiența cardiacă”, a declarat profesorul Sean Lal, autor-senior al studiului și cardiolog la același spital, citat de Agerpres.

Bolile cardiovasculare rămân principala cauză de deces la nivel global, iar atacurile de cord pot distruge aproximativ o treime din celulele inimii, au explicat oamenii de știință. Această descoperire oferă însă o bază promițătoare pentru dezvoltarea medicinei regenerative în cardiologie.