O echipă de oameni de știință din China a reușit să îmbunătățească un tratament existent împotriva leucemiei, astfel încât acesta să rămână eficient chiar și atunci când celulele canceroase încearcă să „se ascundă” de sistemul imunitar, informează marți agenția Xinhua, citată de Agerpres.

Noua abordare, descrisă în cel mai recent număr al revistei științifice Cell, funcționează ca o „punte moleculară” care consolidează legătura dintre celulele imunitare ale organismului și celulele leucemice pe care acestea trebuie să le distrugă.

O îmbunătățire a terapiei cu celule CAR-T

Metoda propusă de cercetători reprezintă o îmbunătățire a terapiei cu celule CAR-T. Această formă de tratament presupune recoltarea celulelor T ale pacientului, modificarea lor în laborator astfel încât să poată identifica și ataca celulele canceroase, după care acestea sunt reintroduse în organism.

În multe cazuri, însă, boala reapare după tratament. Motivul este că celulele canceroase pot evita atacul sistemului imunitar eliminând de pe suprafața lor markerul pe care celulele CAR-T îl folosesc pentru a le identifica. Odată „ascunse”, celulele maligne nu mai pot fi detectate și distruse.

Până acum, pentru a depăși această problemă era necesară reproiectarea genetică a celulelor T în laborator – un proces complex, costisitor și care necesită mult timp.

Ideea a apărut în urma analizei unor probe prelevate de la pacienți

Cercetătorii de la Institutul de Inginerie a Proceselor (IPE), parte a Academiei Chineze de Științe, au dezvoltat însă o moleculă auxiliară denumită FACE, care ar putea simplifica semnificativ tratamentul.

Ideea a apărut în urma analizei unor probe prelevate de la pacienți. Oamenii de știință au observat că atât celulele leucemice, cât și celulele imunitare utilizate în terapia CAR-T prezintă pe suprafață cantități mari din aceeași proteină, numită CD71. Pornind de la această observație, cercetătorii au creat molecula FACE din feritină, o proteină naturală capabilă să se lege de CD71.

În timpul pregătirii tratamentului, molecula FACE se atașează de celulele CAR-T. După ce acestea sunt introduse în organismul pacientului, FACE se leagă și de celulele leucemice din apropiere, formând o conexiune între cele două tipuri de celule.

„FACE funcționează ca o mică punte sau ca un adeziv foarte puternic. Chiar și atunci când celulele leucemice încearcă să se ascundă, FACE ajută celulele CAR-T să se agațe de ele și să-și facă treaba”, a explicat Wei Wei, unul dintre cercetătorii principali de la IPE.

Rezultatele experimentelor au fost remarcabile. În testele de laborator realizate pe șoareci cu leucemie, noua metodă a rămas eficientă chiar și atunci când ținta inițială a cancerului era prezentă în cantități foarte mici – situație în care terapia standard cu celule CAR-T a eșuat. În schimb, celulele FACE-CAR-T au reușit să identifice și să distrugă celulele leucemice, ducând la o rată de supraviețuire de 100%.

Potrivit cercetătorilor, unul dintre avantajele majore ale noii metode este simplitatea sa. Molecula FACE se bazează pe o proteină prezentă în mod natural în organism și pe materiale simple, deja aprobate pentru utilizare medicală.

Rezultatele au fost validate în mai multe studii preclinice relevante

Wei Wei a precizat că rezultatele au fost validate în mai multe studii preclinice relevante, realizate atât pe modele animale de leucemie, cât și pe probe provenite de la pacienți umani.

„Această punte moleculară oferă o nouă speranță pacienților cu forme de leucemie greu de tratat, care nu mai răspund la terapiile existente. Este o abordare practică, ce ar putea face tratamentele salvatoare mai eficiente fără a crește complexitatea sau costurile”, a adăugat cercetătorul.