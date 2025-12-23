Oamenii de știință au descoperit o proteină care protejează creierul de deteriorarea generată de îmbătrânire

O echipă de cercetători din Israel, Rusia, Republica Cehă şi Belgia a reuşit să înţeleagă modul în care o proteină enzimatică numită SIRT6 protejează creierul de daunele ce apar odată cu îmbătrânirea, a anunţat duminică Universitatea Ben-Gurion din Negev, Israel, transmite agenţia Xinhua, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Studiul, publicat în Nature Communications, a demonstrat că SIRT6 controlează modul în care creierul utilizează triptofanul, o substanţă importantă care contribuie la producţia de energie şi substanţe chimice esenţiale, precum serotonina şi melatonina.

Triptofanul este deseori supranumit „molecula somnului”, însă joacă un rol şi în starea de spirit, învăţare şi sănătatea creierului.

În timpul îmbătrânirii şi în cazul anumitor afecţiuni ale creierului, echilibrul utilizării triptofanului este perturbat. Acest lucru poate reduce producţia de serotonină şi melatonină, crescând în acelaşi timp producţia de produse secundare nocive, toxice pentru celulele nervoase.

Cercetătorii au studiat acest proces pe celule umane, şoareci şi musculiţe de oţet.

Când nivelurile de SIRT6 scad, triptofanul este utilizat mai mult în producţia de energie, rezultând compuşi toxici şi privând creierul de suficienţi neurotransmiţători protectori.

În urma studiului s-a descoperit, de asemenea, o modalitate de a inversa aceste daune.

La musculiţele de oţet cărora le lipsea SIRT6, blocarea unei alte enzime, TDO2, a redus produsele secundare nocive, a protejat ţesutul cerebral şi a îmbunătăţit mişcarea.

Aceste descoperiri sugerează noi posibilităţi pentru tratamentul tulburărilor cerebrale asociate înaintării în vârstă, a problemelor de somn şi a schimbărilor de dispoziţie, au declarat cercetătorii.

Aceste tratamente, în care sunt ţintite SIRT6 sau TDO2, pot ajuta la protejarea creierului, la restabilirea unui echilibru chimic sănătos şi la îmbunătăţirea calităţii vieţii pe măsură ce oamenii îmbătrânesc, au precizat autorii studiului.