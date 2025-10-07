Misiunea Juno, la un pas de final după 9 ani în contextul restructurărilor administrative din SUA

Sonda spaţială rotativă a NASA, care studiază sateliţii celui mai mare corp ceresc al Sistemului Solar (în afară de Soare), s-ar fi putut termina după 9 ani petrecuţi pe orbita lui Jupiter, în contextul restructurărilor administrative din SUA, dar NASA încă nu a comunicat nimic în legătură cu acest lucru, transmite marţi Space.com, citată de Agerpres.

O misiune iniţial planificată pentru 20 de luni

Sonda Juno a fost lansată în 2011 şi a intrat pe orbita lui Jupiter în 2016, începând ceea ce iniţial fusese planificat ca o misiune de 20 de luni. Aproape un deceniu mai târziu, nava spaţială a realizat cercetări fără precedent asupra planetei Jupiter, a sistemului său de sateliţi dar şi asupra inelelor sale subţiri, dincolo de durata de viaţă prevăzută pentru această misiune.

NASA a extins misiunea Juno de mai multe ori, cel mai recent în 2021, garantând operaţiuni până la 30 septembrie 2025. Această dată a trecut şi deocamdată NASA nu a anunţat nimic în legătură cu sonda Juno.

Cel mai recent, NASA a extins misiunea sondei Juno de la studierea interiorului şi magnetosferei lui Jupiter la includerea inelelor planetei şi observaţii ale lunilor sale mari.

Survoluri și descoperiri recente

În ultimii ani, sonda spaţială a efectuat survoluri apropiate ale sateliţilor Ganymede, Europa şi Io, furnizând date despre geologia, mediile şi compoziţia acestora. Juno a investigat, de asemenea, sistemul slab de inele al lui Jupiter, continuând în acelaşi timp să cartografieze puternicele câmpuri magnetice şi gravitaţionale ale planetei.

Aceste date au contribuit la pregătirile pentru misiuni viitoare, cum ar fi Europa Clipper, următoarea sondă spaţială majoră a NASA dedicată lui Jupiter. Europa Clipper a fost lansată în octombrie 2024 şi este programată să ajungă pe Jupiter în aprilie 2030 pentru a studia luna care îi dă numele. Încheierea misiunii Juno înainte de sosirea Europa Clipper ar crea o pauză de ani de zile în observaţiile dedicate acelei părţi a sistemului nostru solar, lăsând oamenii de ştiinţă fără date noi până la sfârşitul deceniului.

Impactul restructurărilor administrative

Într-un e-mail distribuit către Space.com, Molly Wasser, şefa media a Diviziei de Ştiinţe Planetare a NASA, a făcut referire la prelungirea misiunii Juno din 2021, spunând că „misiunea a fost prelungită până în septembrie 2025. Aceasta este cea mai recentă actualizare. În ceea ce priveşte viitorul misiunii, NASA va respecta legea”.

Aproximativ 15.000 de angajaţi ai NASA au fost trimişi acasă odată cu începerea restructurărilor iniţiate de Administraţia americană, fiind oprită activitatea în mare parte a agenţiei, care se confrunta deja cu reduceri bugetare şi pierderi masive de locuri de muncă, conform CNN.

Din cauza deciziilor luate de Administraţia de la Washington, NASA nu poate spune în prezent dacă Juno este încă operaţională sau este deja oprită, notează Space.com.

Conform noilor decizii, doar misiunile care se încadrează în categoria de „activităţile exceptate” – cele necesare pentru a proteja viaţa, proprietatea sau securitatea naţională – pot continua operaţiunile sau comunicaţiile. Planurile de continuitate ale NASA specifică, de asemenea, că finanţarea reportată poate fi aplicată doar „priorităţilor prezidenţiale”, ceea ce limitează ce programe ştiinţifice pot continua în timpul unei perioade de inactivitate.

Juno nu se încadrează în aceste categorii protejate şi a fost, de asemenea, eliminată din bugetul solicitat de preşedinte pentru anul fiscal 2026, ceea ce face ca misiunea să nu fie, probabil, o prioritate.