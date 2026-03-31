Cercetătorii confirmă existența unor fenomene astronomice misterioase înainte de era sateliților

Analizând imagini ale cerului realizate înainte de lansarea primului satelit, o echipă de cercetători susține că ar fi identificat obiecte care păreau să plutească deasupra Pământului. Un studiu recent, bazat pe date dintr-un observator din Hamburg, confirmă apariția unor fenomene similare, informează Mediafax.

Proiectul Vanishing & Appearing Sources during a Century of Observations (VASCO) a stârnit în ultimii ani interesul pasionaților de OZN-uri, dar și al oamenilor de știință, într-o măsură mai redusă și cu mult scepticism, potrivit IFL Science.

Aceste fenomene tranzitorii ar putea fi reale

Recent, cercetătorii au analizat plăcile astronomice arhivate de la un alt observator, descoperind că aceste fenomene tranzitorii ar putea fi reale sau, cel puțin, rezultatul unor erori constante în observatoarele de dinainte de 1957.

Echipa a urmărit sursele de lumină care apăreau sau dispăreau pe cer de-a lungul secolului trecut. Dacă o stea apare sau dispare brusc, astronomii pot studia procesele implicate, făcând această cercetare utilă pentru știință.

Mai multe fenomene apar într-o singură imagine

Studiul inițial a analizat observațiile vechi de la Palomar Observatory Sky Survey (POSS-I), care a scanat cerul între 19 noiembrie 1949 și 28 aprilie 1957. „Aceste fenomene tranzitorii de scurtă durată, care durează mai puțin de o expunere de 50 de minute, sunt absente din imaginile realizate cu puțin timp înainte de apariția lor și din toate imaginile ulterioare”, notează echipa într-un studiu din 2025.

În anumite cazuri, mai multe fenomene apar într-o singură imagine, prezentând caracteristici care nu pot fi explicate ușor prin cauze obișnuite, cum ar fi lentile gravitaționale, explozii de raze gamma, asteroizi care se fragmentează sau defecte ale plăcilor.

OZN sau fenomen natural?

Cercetătorii au identificat și o corelație surprinzătoare între fenomenele tranzitorii și perioadele de teste nucleare: acestea erau cu 45% mai frecvente în timpul testelor. În plus, s-a observat o legătură mai slabă între aceste fenomene și aparițiile UAP (fenomene aeriene neidentificate), mai pronunțată când erau capturate mai multe fenomene simultan.

Printre ipotezele vehiculate, cea mai spectaculoasă sugerează că obiectele ar putea fi UAP-uri atrase de testele nucleare, dar cercetătorii subliniază că nu există dovezi privind viața extraterestră. O altă ipoteză mai realistă ar fi că fenomenul este de natură atmosferică, declanșat sau influențat de testele nucleare.

Cercetătorii avertizează însă că sclipirile observate pe plăci nu înseamnă că extratereștrii ne-ar fi vizitat, menționând că explicații precum baloanele de mare altitudine, erorile de placă sau efectele atmosferice generate de testele nucleare rămân mai probabile.