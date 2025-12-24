Rusia plănuieşte construirea unei centrale nucleare pe Lună în următorul deceniu pentru a alimenta programul său spaţial lunar, precum şi o staţie de cercetare comună ruso-chineză, în contextul în care marile puteri se grăbesc să exploreze singurul satelit natural al Pământului, informează Reuters.

De când cosmonautul sovietic Iuri Gagarin a devenit primul om care a ajuns în spaţiu în 1961, Rusia s-a mândrit cu statutul său de lider în explorarea spaţială, dar în ultimele decenii a rămas în urma Statelor Unite şi, din ce în ce mai mult, a Chinei.

O centrală electrică pe Lună până în anul 2036

Ambiţiile spaţiale ale Rusiei au suferit o lovitură puternică în august 2023, când misiunea sa fără echipaj uman Luna-25 s-a prăbuşit pe suprafaţa Lunii în timp ce încerca să aselenizeze, iar Elon Musk a revoluţionat sectorul lansărilor de vehicule spaţiale, care era, odinioară, o specialitate rusă.

Agenţia spaţială de stat a Rusiei, Roscosmos, a anunţat într-un comunicat de presă că intenţionează să construiască o centrală electrică pe Lună până în anul 2036 şi a semnat un contract cu compania aerospaţială Lavochkin Association pentru a realiza acest lucru.

Roscosmos a declarat că scopul centralei este acela de „a alimenta programul lunar al Rusiei, inclusiv roverele, un observator şi infrastructura staţiei internaţionale comune ruso-chineze de cercetare lunară”.

Un pas important către crearea unei staţii lunare ştiinţifice permanente

„Proiectul reprezintă un pas important către crearea unei staţii lunare ştiinţifice cu funcţionare permanentă şi trecerea de la misiuni unice la un program de explorare lunară pe termen lung”, a anunţat Roscosmos.

Roscosmos nu a precizat în mod explicit că instalaţia va fi nucleară, dar a menţionat totuşi că printre participanţi se numără corporaţia nucleară de stat rusă Rosatom şi Institutul Kurchatov, principalul institut de cercetare nucleară din Rusia.

Directorul Roscosmos, Dmitri Bakanov, a declarat în luna iunie că unul dintre obiectivele corporaţiei mai sus menţionate este acela de a construi o centrală nucleară pe Lună şi de a explora Venus, cunoscută drept planeta „soră” a Pământului.

Luna, care se află la o distanţă de 384.400 de kilometri de planeta noastră, moderează oscilaţia Pământului în jurul axei sale, ceea ce asigură un climat mai stabil. De asemenea, Luna provoacă mareele în oceanele de pe Terra.

SUA planifică, de asemenea, un reactor pe Lună

Rusia nu este singura ţară cu astfel de planuri. În august, NASA şi-a anunţat intenţia de a instala un reactor nuclear pe Lună până în primul trimestru al anului fiscal 2030.

„Suntem într-o cursă către Lună, într-o cursă cu China către Lună. Şi pentru a avea o bază pe Lună, avem nevoie de energie”, a declarat în august secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, atunci când a fost întrebat despre aceste planuri.

Statele Unite sunt în prezent în urmă în această cursă către Lună

El a adăugat că Statele Unite sunt în prezent în urmă în această cursă către Lună. El a spus că energia este esenţială pentru a permite susţinerea vieţii pe Lună şi, de acolo, pentru ca oamenii să ajungă pe Marte.

Normele internaţionale interzic amplasarea armelor nucleare în spaţiu, dar nu există interdicţii privind amplasarea surselor de energie nucleară în spaţiu, atât timp cât acestea respectă anumite reguli.

Unii analişti din sectorul spaţial au prezis o „goană după aur lunar”: NASA afirmă că există estimări privind existenţa a un milion de tone de heliu-3, un izotop al heliului, rar pe Pământ, dar care există pe Lună.

Metalele rare – utilizate în smartphone-uri, computere şi tehnologii avansate – sunt, de asemenea, prezente pe Lună, inclusiv scandiu, ytriu şi cele 15 lantanide, potrivit cercetărilor efectuate de Boeing.