Neuralink, compania lui Musk, anunță că 12 persoane din întreaga lume au primit implanturile sale cerebrale

Compania de implanturi cerebrale a lui Elon Musk, Neuralink, a declarat marți că 12 persoane din întreaga lume au primit cipurile sale, relatează Reuters.

Aceasta reprezintă o creștere față de anunțul anterior din iunie, când partenerul său, Barrow Neurological Institute, a anunțat că șapte persoane cu paralizie severă au primit implanturile Neuralink și le foloseau pentru a controla instrumente digitale și fizice prin intermediul gândurilor.

În total, pacienții au avut dispozitivele timp de 2.000 de zile și au acumulat peste 15.000 de ore de utilizare, a precizat Neuralink marți pe platforma X, cunoscută anterior sub numele de Twitter.

În iulie, Neuralink a declarat că va lansa un studiu clinic în Marea Britanie pentru a-și testa cipurile, în parteneriat cu University College London Hospitals și Newcastle Hospitals pentru a efectua cercetarea.

Compania a obținut 650 de milioane de dolari într-o rundă de finanțare în iunie.

Neuralink a început testele pe oameni în 2024 cu implantul său cerebral, după ce a răspuns preocupărilor legate de siguranță ridicate de Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente, care inițial respinsese cererea sa în 2022.