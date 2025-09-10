dark
Neuralink, compania lui Musk, anunță că 12 persoane din întreaga lume au primit implanturile sale cerebrale

Ștefan Munteanu
10 septembrie 2025
Logo Neuralink
Sursa foto: Jonathan Raa/NurPhoto/Shuttersto / Shutterstock Editorial / Profimedia
Compania de implanturi cerebrale a lui Elon Musk, Neuralink, a declarat marți că 12 persoane din întreaga lume au primit cipurile sale, relatează Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Aceasta reprezintă o creștere față de anunțul anterior din iunie, când partenerul său, Barrow Neurological Institute, a anunțat că șapte persoane cu paralizie severă au primit implanturile Neuralink și le foloseau pentru a controla instrumente digitale și fizice prin intermediul gândurilor.

În total, pacienții au avut dispozitivele timp de 2.000 de zile și au acumulat peste 15.000 de ore de utilizare, a precizat Neuralink marți pe platforma X, cunoscută anterior sub numele de Twitter.

În iulie, Neuralink a declarat că va lansa un studiu clinic în Marea Britanie pentru a-și testa cipurile, în parteneriat cu University College London Hospitals și Newcastle Hospitals pentru a efectua cercetarea.

Compania a obținut 650 de milioane de dolari într-o rundă de finanțare în iunie.

Neuralink a început testele pe oameni în 2024 cu implantul său cerebral, după ce a răspuns preocupărilor legate de siguranță ridicate de Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente, care inițial respinsese cererea sa în 2022.

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

