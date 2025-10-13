O amuletă de argint veche de 1.800 de ani, descoperită la Frankfurt, ar putea rescrie începuturile creștinismului european

O descoperire arheologică făcută în Germania ar putea schimba felul în care înțelegem răspândirea timpurie a creștinismului în Europa. Într-un cimitir roman din apropierea Frankfurtului, cercetătorii au scos la lumină un schelet ce purta la gât o amuletă de argint, o capsulă protectoare care ascundea în interior o foiță fină. Inscripția descoperită pe această foiță s-a dovedit a fi cea mai veche mărturie creștină identificată vreodată la nord de Alpi, una care datează din perioada 230–270 d.Hr., informează Popular Mechanics.

Amuleta a fost descoperită în 2018, într-un mormânt din vechiul oraș roman Nida, pe teritoriul actual al Frankfurtului. Obiectul se afla chiar sub bărbia scheletului, semn că fusese purtat la gât în timpul vieții. În interior, cercetătorii au identificat o foiță subțire de argint, prea fragilă pentru a fi desfăcută manual.

O descoperire excepțională cu implicații majore

Abia în 2024, cu ajutorul unei tehnologii de tomografie computerizată de înaltă rezoluție, echipa de la Centrul Leibniz pentru Arheologie din Mainz a reușit să „desfășoare” virtual foița și să reconstruiască textul ascuns. Procesul a permis crearea unui model 3D, din care specialiștii au reconstituit treptat conținutul complet al inscripției.

Rezultatul a fost uluitor. 18 rânduri de text în limba latină, dedicate lui Iisus Hristos și Sfântului Titus, un ucenic al apostolului Pavel. Printre formulele gravate se regăsesc expresii precum „Sfânt, sfânt, sfânt!” și „Înaintea lui Iisus Hristos se pleacă toți genunchii, cei din cer, de pe pământ și de dedesubt”, citate direct din Epistola către Filipeni.

„Această descoperire excepțională are implicații majore și va ocupa mult timp comunitatea științifică. Este importantă nu doar pentru arheologie, ci și pentru studiile religioase, lingvistică și antropologie. Un asemenea artefact, găsit chiar la Frankfurt, este într-adevăr o raritate”, a declarat Ina Hartwig, șefa departamentului de cultură și știință din Frankfurt.

Prima dovadă creștină la nord de Alpi

Până acum, cele mai timpurii dovezi ale vieții creștine din zona nord-alpină a Imperiului Roman proveneau din secolul al IV-lea, cu cel puțin o jumătate de secol mai târziu. Noua descoperire, denumită de cercetători „Inscripția de la Frankfurt”, împinge înapoi cronologia răspândirii creștinismului cu aproximativ o sută de ani.

Markus Scholz, profesor la Universitatea Goethe din Frankfurt, a fost cel care a reușit să reconstituie textul complet. „Uneori a durat săptămâni, chiar luni, până găseam o nouă legătură între fragmente. Am colaborat cu specialiști în teologie și istorie religioasă, analizând fiecare cuvânt. În cele din urmă, am reușit să descifrăm întregul text”, a explicat el.

Inscripția este deosebită și prin faptul că este scrisă exclusiv în latină, într-o epocă în care majoritatea amuletelor religioase erau redactate în greacă sau ebraică. De asemenea, lipsa oricărei referințe la alte credințe sugerează o profundă devoțiune creștină din partea posesorului.

Credință într-o epocă de persecuții

Descoperirea este cu atât mai impresionantă cu cât, în secolul al III-lea d.Hr., creștinii erau încă persecutați în Imperiul Roman. Asumarea publică a credinței era riscantă, iar un astfel de simbol purtat la gât putea reprezenta un act de curaj, echivalent cu o condamnare la moarte.

„Inscripția de la Frankfurt este o senzație științifică. Această descoperire ne obligă să rescriem istoria creștinismului la Frankfurt, și nu doar aici, ci în întreaga Europă Centrală. Primele dovezi creștine de la nord de Alpi provin chiar din orașul nostru. Putem fi mândri, mai ales acum, atât de aproape de Crăciun”, a declarat primarul orașului, Mike Josef.