„O dată într-o generație”: Europa are o oportunitate rară de a deveni lider mondial în robotică, consideră CEO-ul Nvidia

Europa se află în fața unei oportunități rare de a deveni un actor global major în domeniul roboticii bazate pe inteligență artificială, a declarat miercuri Jensen Huang, directorul general al Nvidia, în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, potrivit CNBC.

Huang a arătat că avantajul principal al Europei este baza sa industrială solidă, care poate fi valorificată prin integrarea noilor tehnologii de inteligență artificială în procesele de producție și automatizare.

Potrivit CEO-ului Nvidia, regiunea traversează un moment favorabil în care poate combina expertiza industrială tradițională cu progresele rapide din AI, deschizând astfel calea către dezvoltarea așa-numitei „AI fizice”, aplicată în robotică și sisteme autonome.

„Poți îmbina acum capabilitățile industriale și de producție cu inteligența artificială, iar asta te duce direct în zona roboticii”, a afirmat Huang. El a adăugat că această tranziție ar putea permite Europei să evite dependența de modelul centrat pe software, dominat în ultimele decenii de companii din Statele Unite.

Interesul pentru roboți autonomi și soluții avansate de automatizare a crescut semnificativ în ultimii ani, pe fondul evoluției rapide a modelelor de inteligență artificială și al extinderii aplicațiilor acestora în industrie.

În acest context, mai multe companii europene mari, precum Siemens, Mercedes-Benz Group, Volvo și Schaeffler, au anunțat recent investiții, parteneriate și programe de dezvoltare în domeniul roboticii și al automatizării industriale.