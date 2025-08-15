China a dat startul „olimpiadei roboților”: 280 de echipe din 16 țări vor participa în probe diverse, de la fotbal până la atletism, sprint și tenis de masă

China a dat startul vineri la Jocurile Mondiale ale Roboților Umanoizi, care durează trei zile, cu scopul de a prezenta progresele sale în domeniul inteligenței artificiale și al roboticii, cu 280 de echipe din 16 țări, relatează Reuters.

Roboții au concurat în sporturi precum atletism și tenis de masă, precum și în probe specifice roboților, de la sortarea medicamentelor și manipularea materialelor până la servicii de curățenie.

Echipele au venit din țări precum Statele Unite, Germania și Brazilia, 192 reprezentând universități și 88 întreprinderi private, precum Unitree și Fourier Intelligence din China. Echipele concurente au folosit roboți de la producători chinezi, precum Booster Robotics.

„Am venit aici să jucăm și să câștigăm. Dar suntem interesați și de cercetare”, a declarat Max Polter, membru al echipei de fotbal HTWK Robots din Germania, afiliată Universității de Științe Aplicate din Leipzig.

„În acest concurs poți testa o mulțime de abordări noi și interesante. Dacă încercăm ceva și nu funcționează, pierdem jocul. Este trist, dar este mai bine decât să investim o mulțime de bani într-un produs care nu funcționează.”

La jocurile cu roboți din Beijing, pentru care biletele au costat între 128 și 580 de yuani (17,83-80,77 dolari), umanoizii s-au ciocnit între ei și s-au răsturnat în repetate rânduri în timpul meciurilor de fotbal, în timp ce alții s-au prăbușit în timpul sprinturilor.

În timpul unui meci de fotbal, patru roboți s-au ciocnit între ei și au căzut într-o grămadă. În proba de alergare de 1500 de metri, un robot s-a prăbușit brusc în timp ce alerga cu viteză maximă, provocând reacții din partea spectatorilor.

În ciuda căzăturilor frecvente care au necesitat ajutorul oamenilor pentru a-i ridica pe roboți, mulți au reușit să se ridice singuri, câștigând aplauzele publicului.

Organizatorii au declarat că jocurile oferă oportunități valoroase de colectare a datelor pentru dezvoltarea roboților pentru aplicații practice, cum ar fi munca în fabrici.

Meciurile de fotbal ajută la antrenarea abilităților de coordonare ale roboților, care s-ar putea dovedi utile pentru operațiunile de asamblare care necesită colaborarea între mai multe unități, au comentat comentatorii.

China investește miliarde de dolari în umanoizi și robotică, în contextul în care țara se confruntă cu o populație îmbătrânită și o concurență crescândă cu SUA în domeniul tehnologiilor avansate.

În ultimele luni, a organizat o serie de evenimente de robotică de mare anvergură, printre care primul maraton de roboți umanoizi din lume, la Beijing, o conferință despre roboți și deschiderea unor magazine de vânzare cu amănuntul dedicate roboților umanoizi.

Analiștii Morgan Stanley au remarcat într-un raport publicat săptămâna trecută o creștere a numărului de participanți la o conferință recentă despre roboți, comparativ cu anii precedenți, afirmând că acest lucru demonstrează „modul în care China, nu doar înalții oficiali guvernamentali, a adoptat conceptul de inteligență încorporată”.