VIDEO China conectează un robot umanoid direct la un satelit aflat pe orbita joasă a Pământului

Un robot umanoid chinezesc a reușit să se conecteze direct la un satelit de pe orbita joasă a Pământului, marcând un pas important în autonomia roboților în zone îndepărtate, fără a depinde de rețele terestre.

Demonstrația a avut loc în cadrul unui eveniment dedicat industriei spațiale comerciale și a implicat robotul Tien Kung, dezvoltat de Centrul de Inovare în Robotică Umanoidă din Beijing, cunoscut și sub denumirea X-Humanoid, scrie Interesting Engineering.

Robotul a stabilit o conexiune stabilă cu un satelit de internet operat de GalaxySpace, reușind să transmită în timp real date vizuale captate de camerele sale. Potrivit X-Humanoid, aceasta reprezintă prima demonstrație de acest fel la nivel mondial.

First time globally: Humanoid robot receives satellite signals and performs ground operations.🤖🛰 Beijing Humanoid Robotics Innovation Center’s Tienkung humanoid robot picked up a document from a Weride’s Robotaxi in the campus, sending every movement and frame of its view back… pic.twitter.com/qaB3GTFfJ2 — CyberRobo (@CyberRobooo) January 26, 2026

În premieră pentru China, robotul s-a conectat simultan la satelit, la un smartphone local și la un terminal de computer. În timpul testului, Tien Kung a primit un document de la un vehicul autonom și l-a livrat într-un parc industrial aerospațial recent inaugurat într-o suburbie a Beijingului. Mișcările robotului au fost coordonate, iar fluxul video în 720p transmis către un centru de comandă prin satelit nu a prezentat decalaje, demonstrând fiabilitatea sistemului.

Tehnologia de internet prin satelit oferă roboților independență față de rețelele celulare sau Wi-Fi, permițându-le să funcționeze în regiuni montane izolate, insule îndepărtate sau zone afectate de dezastre, menținând comunicația online în timp real oriunde există acoperire prin satelit.

Această realizare deschide calea pentru aplicații autonome și sigure ale roboților în domenii precum intervențiile de urgență, transportul de obiecte sensibile și explorarea mediilor inaccesibile oamenilor.