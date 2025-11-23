Compania de robotică Agility Robotics, cu sediul în Oregon, a anunțat joi că robotul său umanoid, Digit, a atins un reper semnificativ, după ce a mutat peste 100.000 de containere într-un depozit GXO Logistics din Flowery Branch, Georgia, se arată pe site-ul oficial al companiei.

Această bornă reprezintă un pas crucial, care demonstrează valoarea practică a roboților umanoizi în logistica din lumea reală. Rezultatul atestă capacitatea robotului de a gestiona sarcini zilnice și intensive, dincolo de simplele demonstrații tehnice.

Dexteritate similară celei umane

Robotul Digit a fost folosit pentru a transfera containerele de la roboții mobili autonomi către benzi transportoare, în ceea ce reprezintă sarcinile de „ultimul metru” care necesită dexteritate similară celei umane. Spre deosebire de brațele robotice fixe sau de roboții mobili autonomi, Digit poate ridica, stivui și manipula obiecte în mod flexibil, și se poate adapta la fluxuri variate de lucru.

Acest test face parte dintr-un program mai amplu al GXO de a experimenta o forță de muncă umanoidă. Alte companii, precum Apptronik și Reflex, furnizează și ele roboți pentru program, însă Agility este prima care raportează rezultate concrete privind volumul de muncă.

Concurență și context global

Performanța Digit vine la doar o zi după ce compania rivală Figure a raportat că flota sa F.02 a gestionat aproximativ 90.000 de componente metalice. Prin atingerea pragului de 100.000 de coșuri mutate, Agility arată însă că are un avantaj în ceea ce privește producția reală.

La nivel global, companii precum UBTECH din China livrează în masă roboți umanoizi către clienți din industria auto, fapt ce semnalează o competiție acerbă pe piața roboților industriali umanoizi.

Fiabilitate și siguranță

Agility Robotics subliniază că repetiția și consistența sunt măsurile reale ale unui robot industrial de succes. Mutarea unui volum mare de containere necesită menținerea performanței pe parcursul a mii de cicluri și în condiții variabile. iar faptul că Digit a trecut cu brio acest test îl transformă dintr-un prototip într-un instrument de încredere pentru companiile de logistică.

Siguranța a fost de asemenea prioritizată. Iar prin operarea alături de oameni, Digit a demonstrat că automatizarea umanoidă poate fi implementată fără a pune în pericol lucrătorii.