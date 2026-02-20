La Piatra Neamț debutează, pe 21 februarie, etapa regională a competiției FIRST Tech Challenge România, cea mai mare competiție de robotică pentru licee din estul țării, potrivit Agenției Rador, citând Radio Iași.

În total, 33 de echipe, peste 500 de elevi și 70 de mentori participă timp de două zile, prezentând 33 de roboți construiți după luni de pregătire intensă. Sezonul marchează un deceniu de la lansarea competiției în România, proiect care a format mii de tineri pasionați de tehnologie, inginerie și inovație.

Câștigătorii etapei regionale vor avansa la faza națională, iar cele mai bune echipe vor reprezenta România la Campionatul Mondial FIRST din Houston, Statele Unite.

Mara Nohai, elevă în clasa a XI-a la Colegiul de Informatică din Piatra Neamț și membră a echipei de robotică „Eu codez”, a declarat: „Visul nostru este să ajungem în competiția din SUA. Anul trecut am fost foarte aproape, cu rezultate foarte bune. E un drum greu, dar pe măsură ce avansăm, ținta ni se pare tot mai aproape.”