Elon Musk susține că roboții Optimus ar putea avea grijă de copii, animale de companie și persoane în vârstă

Elon Musk a afirmat, în cadrul unei intervenții la Forumul Economic Mondial de la Davos, că roboții umanoizi dezvoltați de Tesla ar putea juca un rol important în îngrijirea copiilor, animalelor de companie și persoanelor vârstnice, pe fondul lipsei de personal specializat, relatează TechRadar.

Potrivit lui Musk, una dintre provocările majore cu care se confruntă societățile dezvoltate este deficitul de îngrijitori pentru persoanele în vârstă. „Nu există suficiente persoane care să aibă grijă de bătrânii noștri”, a spus antreprenorul, subliniind că soluțiile actuale sunt tot mai greu de susținut.

Elon Musk a arătat că îngrijirea vârstnicilor a devenit o activitate costisitoare și dificil de gestionat, în condițiile în care opțiunile existente, precum căminele de bătrâni sau îngrijirea la domiciliu cu personal dedicat, presupun cheltuieli ridicate și resurse umane limitate. În acest context, el consideră că tehnologia ar putea oferi o alternativă pe termen lung.

Musk a indicat roboții umanoizi Optimus drept o posibilă soluție, susținând că aceștia ar putea fi adaptați pentru a asista persoanele vârstnice în funcție de nevoile individuale. „Dacă ai avea un robot care să poată proteja și îngriji persoanele în vârstă, ar fi ceva ce toată lumea și-ar dori”, a declarat Musk, adăugând că o astfel de tehnologie ar putea deveni disponibilă „în curând”.

Roboții Optimus sunt proiectați pentru a avea o formă asemănătoare corpului uman, inclusiv mâini cu degete, ceea ce le-ar permite să execute sarcini variate, de la activități simple până la unele mai tehnice. Potrivit lui Musk, integrarea inteligenței artificiale ar permite acestor roboți să se adapteze comportamentului și stării persoanei asistate, oferind sprijin personalizat.

Antreprenorul a reiterat și viziunea sa mai amplă privind viitorul automatizării, afirmând că, pe termen lung, este posibil ca numărul roboților să depășească numărul oamenilor. Într-un astfel de scenariu, Musk vorbește despre o stare de „abundență enormă”, generată de capacitatea tehnologiei de a prelua o mare parte din munca umană.

Deși Optimus este prezentat ca un robot multifuncțional, capabil să îndeplinească o gamă largă de activități, Musk nu a oferit un calendar concret privind utilizarea acestuia în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice și nici detalii despre eventualele teste sau implementări la scară largă. În prezent, proiectul se află într-o etapă de dezvoltare, iar aplicațiile sale practice rămân, deocamdată, la nivel de promisiuni și demonstrații tehnologice.