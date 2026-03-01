Târgu Mureș devine primul oraș din România în care roboți umanoizi și patrupezi sunt integrați într-un program pilot de informare privind salubrizarea și colectarea selectivă a deșeurilor.

În zona centrală a orașului, un robot patruped și mai mulți roboți umanoizi se deplasează printre trecători și transmit mesaje vocale legate de păstrarea curățeniei. „Mulţumim că aţi ales serviciile noastre. Vă rugăm să păstraţi curăţenia stradală! Vă rugăm să colectaţi deşeurile selectiv!”, este unul dintre mesajele difuzate.

Programul este derulat de compania Sylevy Salubriserv, operatorul local de salubritate. Reprezentanții firmei spun că, în această etapă, rolul roboților este unul preponderent informativ.

„Vor avea o complexitate redusă la nivel de activitate, însemnând mesaje vocale diseminate prin intermediul acestor roboți către populație în vederea conștientizării asupra importanței colectării selective și a asigurării unui spațiu public curat”, a declarat Lidia Laszlo, manager al companiei, pentru Antena 3 CNN.

Funcționare autonomă și monitorizare de la distanță

Roboții sunt echipați cu senzori și tehnologii care le permit deplasarea autonomă și identificarea unor situații din teren. În prezent, sistemele funcționează sub monitorizare de la distanță, însă obiectivul este operarea complet autonomă.

„Roboții vor circula complet autonom cu ajutorul inteligenței artificiale, vor identifica problemele reale din teren și vor alerta echipele de intervenție. Roboții patrupezi au o autonomie de 5 ore, iar cei umanoizi au capacitatea de a-și schimba singuri bateria”, a precizat Robert Ferencz, managerul proiectului IT.

Investiție și posibilă extindere

Valoarea programului pilot este estimată la aproximativ un milion de euro. Autoritățile pot opta pentru închirierea roboților, iar costurile diferă în funcție de serviciile incluse și de mentenanță.

Potrivit reprezentanților proiectului, dacă rezultatele vor fi considerate satisfăcătoare, modelul ar putea fi extins și în alte orașe din țară.