Roboții umanoizi au intrat oficial în economia serviciilor temporare din China. Compania de robotică AgiBot a lansat platforma Qingtian Rent, un serviciu care permite închirierea de roboți pentru evenimente precum nunți, întâlniri de afaceri, concerte sau târguri comerciale, o mutare care ar putea schimba radical modul în care sunt adoptați roboții în viața de zi cu zi, anunță Interesting Engineering.

Platforma oferă roboți pentru nu mai puțin de 16 tipuri de activități, iar prețurile reflectă atât complexitatea tehnologică a modelelor, cât și ambiția Chinei de a transforma rapid roboții umanoizi într-un serviciu comercial obișnuit, nu într-o curiozitate de laborator.

Cât costă un robot, pe zi

Tarifele de închiriere nu sunt deloc modeste. Un robot dansator Unitree U2 poate fi închiriat cu aproximativ 690 de dolari pe zi, în timp ce un robot-patruped mai simplu, Unitree Go2 Air, costă în jur de 138 de dolari pe zi.

Vârful de gamă este reprezentat de AgiBot Yuanzheng A2, un robot umanoid promovat pentru capacitățile sale avansate de interacțiune cu oamenii, care ajunge la circa 1.380 de dolari pe unitate pe zi. Toate prețurile includ transportul și suportul tehnic, un detaliu esențial într-o piață încă instabilă.

O piață fragmentată, o soluție „centralizată”

Analiștii notează că piața chineză a închirierilor de roboți este afectată de fluctuații sezoniere, prețuri neuniforme și lipsa unor standarde comune între diferite mărci. Qingtian Rent încearcă să rezolve tocmai aceste probleme, și își propune să funcționeze ca o platformă unificată între producători, firme de închiriere și clienți.

În prezent, serviciul este activ în 50 de orașe din China, a atras 600 de furnizori de servicii și pune la dispoziție peste 1.000 de roboți. CEO-ul AgiBot, Li Yiyan, spune că până în 2026 rețeaua ar urma să se extindă la peste 200 de orașe.

Strategia „1234” și miza divertismentului

Qingtian Rent urmează așa-numita „strategie 1234”: atragerea a peste 10 producători de echipamente, colaborarea cu peste 200 de furnizori de top, implicarea a 3.000 de creatori de conținut și deservirea a aproximativ 400.000 de clienți.

Pentru moment, accentul cade pe evenimentele de divertisment și spectacolele live, domenii în care impactul vizual al roboților este maxim. În următoarea etapă, compania intenționează să intre și în sectoarele industriale și de producție, unde roboții ar putea avea un rol mai pragmatic.

De la spectacol la producție de masă

Boom-ul închirierilor de roboți a început la începutul anului, când roboții G1 și H1 ai companiei Unitree Robotics au apărut la Gala de Anul Nou Chinezesc. Expunerea mediatică a dus temporar la explozia cererii și a prețurilor.

Entuziasmul s-a temperat însă rapid, pe măsură ce tot mai multe companii au intrat pe piață, iar producția de masă a devenit realitate. AgiBot a anunțat recent că a depășit pragul de 5.000 de roboți fabricați, un semnal clar că infrastructura industrială începe să susțină această nouă economie.

Ce semnal transmite China către SUA

Piața chineză de închiriere a roboților este estimată la peste 140 de milioane de dolari în 2025, dar ar putea depăși 1,4 miliarde de dolari anul viitor, odată cu lansarea Qingtian Rent. Practic, China testează la scară largă modelul „Robots as a Service” (RaaS), mizând pe adopție rapidă și coordonată.

Deși servicii similare există și în Statele Unite, inițiativa Chinei este mult mai amplă și mai coerentă. În timp ce piața americană rămâne fragmentată și experimentală, Beijingul pare decis să împingă roboții umanoizi din zona de spectacol tehnologic direct în viața economică de zi cu zi.