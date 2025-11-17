Un robot pentru industria farmaceutică şi un stabilizator pentru suprafeţe instabile, proiectele premiate la TeChallenge 2025

Un număr de 155 de elevi de liceu reprezentând 72 de echipe au prezentat tot atâtea proiecte la cea de-a noua ediţie a competiţiei anuale TeChallenge 2025, organizată de Honeywell România, dintre care 19 au ajuns în finală, a anunţat compania într-un comunicat, relatează Agerpres.

La categoria universitară, 72 de studenţi grupaţi în 48 de echipe au înscris 48 de proiecte, iar 20 dintre acestea au fost selectate pentru etapa finală.

Organizat în parteneriat cu Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti, evenimentul reprezintă o veritabilă rampă de lansare pentru tinerii pasionaţi de tehnologie.

La categoria liceeni, marele premiu al ediţiei a fost câştigat de proiectul „T.U.D.I. – Robot pentru industria farmaceutică”, prezentat de echipa Colegiului Naţional Vasile Lucaciu din Baia Mare, apreciat pentru originalitate şi impact practic.

La categoria studenţi, echipa câştigătoare a fost din cadrul Universităţii Naţionale de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti cu proiectul „Hold my coffee – Stabilizator cu control activ pentru suprafeţe instabile”, o soluţie ce împinge limitele tehnologiei şi aplicabilităţii reale.

„Organizarea TeChallenge a devenit un eveniment emblematic pentru universitatea noastră, care aduce anual în atenţie noi talente în ştiinţă şi tehnologie. Îi încurajăm pe elevi şi studenţi să participe la astfel de iniţiative, să colaboreze, să exploreze şi să-şi depăşească limitele. Suntem convinşi că tinerii de astăzi sunt cei care vor produce schimbări semnificative în lume”, a subliniat Mihnea Costoiu, rectorul Universităţii Naţionale de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti, citat în comunicat.

Competiţia TeChallenge premiază creativitatea, inovaţia şi aplicabilitatea practică, oferind tinerilor o oportunitate unică de a-şi demonstra abilităţile şi ideile.

„An de an, vedem tot mai mulţi tineri pasionaţi, dornici să creeze soluţiile de mâine. La Honeywell, credem că tinerii de astăzi sunt arhitecţii viitorului. Prin TeChallenge, le oferim resursele şi mediul necesar pentru a transforma potenţialul în performanţă şi pentru a contribui la progresele esenţiale în domenii precum automatizarea, inteligenţa artificială şi alte tehnologii care schimbă modul în care funcţionează industriile şi clădirile”, a afirmat, la rândul său, Mihai Brana, Director General Honeywell România.

În fiecare an, TeChallenge reuneşte instituţii de învăţământ tehnic – licee şi universităţi – din Bucureşti şi din întreaga ţară şi stimulează creativitatea, inovaţia şi pasiunea pentru învăţare în rândul tinerilor. Încă din vară, participanţii dedică luni întregi dezvoltării unor proiecte practice, care devin trepte importante spre viitoarea lor carieră.

Câştigătorii ediţiei precedente au prezentat idei revoluţionare, de la optimizarea traficului cu ajutorul inteligenţei artificiale, până la roboţi industriali autonomi şi au demonstrat rolul competiţiei în formarea unor soluţii reale pentru lumea modernă.

Ca şi în anii anteriori, cei mai talentaţi participanţi pot continua colaborarea cu Honeywell, fie prin programe de internship, fie prin angajări directe, pentru a continua să îşi transforme ideile inovatoare în soluţii aplicabile în industrie.

Honeywell este o companie globală cu o structură operaţională integrată, care deserveşte o gamă variată de industrii şi pieţe din întreaga lume. Portofoliul companiei se bazează pe sistemul operaţional Honeywell Accelerator şi pe platforma Honeywell Forge, oferind soluţii inovatoare şi eficiente pentru sectoarele de aeronautică, automatizare a clădirilor, automatizare industrială şi tehnologii de proces.

Cu o tradiţie de peste două secole în peisajul ingineriei din Europa Centrală şi de Est, Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti a fost fondată pentru a accelera revoluţia industrială a ţării, dar, de-a lungul timpului, a devenit un centru de excelenţă care a modelat generaţii întregi de profesionişti.

Astăzi, universitatea numără aproximativ 40.000 de studenţi, organizaţi în 21 de facultăţi, beneficiind de 87 de centre şi laboratoare de cercetare şi de 380 de programe de licenţă şi master, dintre care 70 sunt predate în limbile engleză, franceză şi germană.