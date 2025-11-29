Frescele romane antice din Pompeii, distruse și îngropate timp de secole, ar putea primi o a doua viață datorită unui sistem robotic inovator conceput pentru a ajuta arheologii în una dintre cele mai dificile sarcini ale lor: reasamblarea artefactelor fragmentate, notează Reuters.

Tehnologia, dezvoltată în cadrul unui proiect finanțat de UE numit RePAIR, combină recunoașterea avansată a imaginilor, rezolvarea puzzle-urilor bazată pe inteligență artificială și mâini robotizate ultra-precise pentru a accelera lucrările de restaurare, care sunt de obicei lente și adesea frustrante.

Lansat în 2021 și coordonat de Universitatea Ca’ Foscari din Veneția, proiectul robotic prezentat la Pompeii a reunit echipe internaționale de cercetare care au folosit situl arheologic ca teren de testare.

Proiectul experimental „a pornit de fapt dintr-o necesitate foarte concretă de a recompune fragmente de fresce care fuseseră distruse în timpul celui de-al Doilea Război Mondial”, a declarat directorul sitului, Gabriel Zuchtriegel.

Cercetătorii consideră că această tehnologie ar putea transforma practicile de restaurare la nivel mondial.

Robotul utilizează două brațe gemene echipate cu mâini flexibile în două dimensiuni și senzori de vizualizare pentru a identifica, prinde și asambla fragmente fără a le deteriora suprafețele delicate.

Orașul Pompeii, odinioară înfloritor, situat în apropiere de Napoli, și zona rurală din jurul său au fost acoperite de cenușă vulcanică când Vezuviul a erupt în anul 79 d.Hr.

Cercetătorii s-au concentrat pe frescele păstrate într-o stare fragmentară în depozitele din Pompeii – două picturi mari de tavan care au fost deteriorate în timpul erupției inițiale și ulterior distruse de bombardamentele din cel de-al Doilea Război Mondial, precum și frescele din așa-numita „Casă a Gladiatorilor”, care s-a prăbușit în 2010.

În această fază inițială de testare au fost create replici pentru a evita riscul deteriorării pieselor originale.

În timp ce echipele de robotică lucrau la proiectarea și construirea sistemului, experții în inteligență artificială și învățare automată au dezvoltat algoritmi pentru a reconstrui frescele, potrivind culori și modele care ar putea să nu fie vizibile pentru ochiul uman.

Experții spun că sarcina este similară cu rezolvarea unui puzzle gigant, cu dificultăți suplimentare, cum ar fi piese lipsă și lipsa unei imagini de referință a rezultatului final.

„Este ca și cum ai cumpăra patru sau cinci cutii de puzzle-uri. Amesteci totul, apoi arunci cutiile și încerci să rezolvi patru sau cinci puzzle-uri în același timp”, a spus Marcello Pelillo, profesorul universitar din Veneția care a coordonat proiectul.