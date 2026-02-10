Milioane de roboți umanoizi ar putea intra în companii până în 2030 / Logistica și producția, primele sectoare vizate

Integrarea roboților umanoizi în companii ar putea accelera puternic în a doua jumătate a acestui deceniu, pe fondul presiunilor legate de costuri, productivitate și lipsa forței de muncă.

În următorii ani, aceste sisteme sunt așteptate să devină tot mai prezente în mediile industriale și logistice, unde pot lucra alături de angajați umani și pot prelua o parte semnificativă din sarcinile repetitive.

Estimările indică faptul că, în următorii cinci ani, aproximativ un milion de roboți umanoizi ar putea fi operaționali în fabrici din China și Statele Unite.

Inițial, aceștia ar urma să atingă niveluri de eficiență comparabile cu cele ale oamenilor, urmând ca ulterior să le depășească în anumite activități standardizate. Primele producții de serie sunt așteptate să înceapă din 2026, iar până în 2030 piața ar putea include roboți umanoizi multifuncționali, capabili să execute o gamă largă de sarcini.

Interesul crescând al companiilor

Interesul companiilor pentru această tehnologie este în creștere. Aproape 40% dintre directorii de top (CxO) intenționează să investească semnificativ în dezvoltarea și testarea roboților umanoizi în producție în următorii doi ani. Această tendință sugerează o accelerare clară a adopției, în special în sectoarele unde procesele sunt bine definite și ușor de automatizat.

Costurile și eficiența operațională

Costurile joacă un rol important în decizia de implementare. În prezent, un robot umanoid industrial este estimat la aproximativ 80.000 de dolari. Odată cu trecerea la producția de serie, prețul ar putea scădea la circa 55.000 de dolari per unitate.

Un avantaj major îl reprezintă capacitatea de operare aproape continuă. Roboții pot funcționa 24 de ore din 24, cu pauze minime pentru reîncărcare, ceea ce înseamnă peste 5.800 de ore de muncă anual, comparativ cu aproximativ 1.700 de ore în cazul unui angajat uman.

Aceste concluzii apar într-un studiu recent realizat de compania de consultanță Horváth, bazat pe interviuri cu peste 70 de executivi din companii internaționale de producție.

Analiza arată că roboții umanoizi pot atinge o eficiență de peste 3,5 ori mai mare decât cea umană în sarcini repetitive, iar calitatea execuției poate fi aproape dublă. În aceste condiții, amortizarea investiției este posibilă în mai puțin de doi ani, în scenarii de utilizare intensivă.

Perspective de piață și aplicații industriale

Din perspectiva pieței, estimările indică rate anuale compuse de creștere între 20% și 70%, în funcție de ritmul adopției. China și Statele Unite sunt considerate piețele dominante, atât din punct de vedere al volumelor, cât și al dezvoltării tehnologice. Roboții umanoizi de ultimă generație au dimensiuni și greutate comparabile cu cele ale unui adult și pot atinge viteze de deplasare de peste 10 km/h.

Primele domenii în care adopția la scară largă este considerată probabilă sunt logistica și producția. Aici, roboții pot fi utilizați pentru manipularea materialelor, inspecții de calitate, mentenanță, sortare și ambalare. În industria auto, aceste aplicații sunt deja considerate printre cele mai potrivite pentru integrarea rapidă a roboților umanoizi.

Viitorul după 2035

Pe termen mai lung, după 2035, studiul anticipează că roboții umanoizi ar putea depăși performanța umană în majoritatea sarcinilor cotidiene. Autonomia mai mare a bateriilor, funcțiile de autoîncărcare și autodiagnosticare, precum și capacitățile avansate de comunicare și învățare ar putea extinde utilizarea lor și în domenii precum îngrijirea vârstnicilor.

„Roboții umanoizi nu mai reprezintă un concept futurist, ci o soluție concretă pentru creșterea productivității și reducerea costurilor operaționale”, a declarat Maria Boldor, Partner și Managing Director Horváth România. Autorii subliniază însă că succesul implementării depinde și de adaptările organizaționale, de arhitecturile IT și de acceptarea colaborării om–robot în cadrul forței de muncă.