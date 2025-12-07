O companie malaeziană de tehnologie agricolă, Agroz, a încheiat un parteneriat cu UBTECH Robotics din China pentru a lansa primul robot umanoid fermier din lume. La baza proiectului se află Walker S, robotul umanoid care va deveni parte din fluxul de lucru al fermelor Agroz, anunță Interesting Engineering.

Agroz, companie specializată în agricultură de interior controlată prin inteligență artificială (CEA), dorește să transforme complet modul în care sunt produse alimentele în spații reduse și complet automatizate.

„Prin Agroz Robotics vrem să facem agricultura sustenabilă o realitate”, a declarat Gerard Lim, CEO al Agroz. Acesta spune că parteneriatul cu UBTECH marchează „un moment de referință” pentru ambiția companiei de a construi ferme inteligente, capabile să se auto-optimizeze și să producă hrană mai sigură și mai curată”.

Walker S va fi integrat direct în Agroz OS, sistemul operațional intern al companiei

Robotul umanoid va executa sarcini esențiale, de la însămânțare și monitorizarea culturilor, până la recoltare și optimizarea creșterii plantelor, procese care, până acum, depindeau de muncă umană intensă. Scopul final este un sistem agricol autonom, capabil să funcționeze cu intervenție minimă și să livreze o producție constantă și predictibilă pe tot parcursul anului.

Proiectul vine într-un moment în care agricultura globală se confruntă cu presiuni crescute din cauza deficitului de forță de muncă, a schimbărilor climatice și a nevoii de a produce mai mult pe suprafețe tot mai mici. Fermele verticale, în care culturile sunt cultivate în straturi suprapuse, sunt văzute drept una dintre cele mai eficiente soluții pentru marile orașe și regiunile cu teren agricol limitat.

Pentru UBTECH, colaborarea reprezintă o extindere strategică a roboților săi industriali în sectorul agricol. „Suntem încântați să contribuim la dezvoltarea unei agriculturi sustenabile în Asia și la nivel global”, a afirmat Leon Li, directorul diviziei de robotică industrială a companiei.

Fenomenul automatizării agricole ia amploare la nivel mondial. Cercetătorii britanici testează încă din 2024 roboți echipați cu detectoare gamma pentru evaluarea rapidă a sănătății solului, iar China a introdus un robot autonom care folosește laserul pentru tunderea culturilor de bumbac, o premieră mondială.