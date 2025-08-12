VIDEO O mână robotică demonstrează dexteritate umană în sarcini complexe de laborator

AgileX Robotics a prezentat o demonstrație impresionantă a combinației dintre brațul robotic PiPER și mâna robotică Linkerbot Chius, evidențiind capacitatea acestui sistem de a executa cu precizie sarcini complexe de laborator, potrivit InterestingEngineering.

Într-un videoclip publicat de companie, sistemul robotic a manipulat diverse echipamente de laborator, de la linguri și pipete, până la sticle și eprubete, imitând mișcări umane și demonstrând adaptabilitate ridicată. Potrivit AgileX Robotics, „această demonstrație din lumea reală prezintă perfect adaptabilitatea și acuratețea excepțională a lui PiPER în automatizarea avansată de laborator și în sarcini de manipulare complexe”.

Demonstrația a început cu manipularea unei linguri, replicând mișcări naturale ale mâinii umane, și a continuat cu efectuarea pipetării, o operațiune ce necesită stabilitate și control deosebit. Sistemul a efectuat apoi operațiuni de deschidere și închidere a sticlelor, aplicând forța necesară fără a provoca deteriorări sau scurgeri. În final, a agitat eprubete închise cu dop, arătând că poate executa cu ușurință sarcini uzuale în fluxurile de lucru de laborator.

Brațul robotic PiPER, dezvoltat de AgileX Robotics, este un model ușor și rapid, cu șase articulații, capabil să realizeze mișcări fluide și precise. Cântărește doar 4,2 kg, dar poate ridica până la 1,5 kg și are o rază de acțiune de 626 mm. Precizia de ±0,1 mm îl face potrivit pentru activități repetitive ce necesită acuratețe ridicată.

Construit dintr-un cadru din aliaj de aluminiu și carcasă din polimer rezistent, PiPER poate funcționa într-un interval de temperatură de la –20 °C la 50 °C. Este dotat cu motoare integrate pentru articulații, care permit mișcări line și planificare inteligentă a traiectoriei. Controlul se poate realiza prin mișcare manuală (drag-teaching), programare offline, limbajul Python, computer sau integrare cu platformele ROS1 și ROS2. Dispozitivul utilizează o conexiune CAN pentru comunicare și dispune de o interfață intuitivă pe tabletă pentru programare.

Mâna robotică Linkerbot Chius, dezvoltată de compania chineză Lingxin Qiaoshou, este concepută să imite cât mai fidel mișcările și capacitățile mâinii umane. Aceasta poate efectua mișcări complexe cu precizie ridicată și dispune de funcția de percepție a forței, care îi permite să regleze presiunea aplicată asupra obiectelor. Această caracteristică este esențială pentru manipularea obiectelor fragile sau pentru sarcini ce necesită finețe.

Chius dispune de comunicare wireless master-slave, ceea ce îmbunătățește receptivitatea și fluiditatea controlului. Mâna este prevăzută cu prindere adaptivă, permițând manipularea obiectelor de diferite forme, dimensiuni, durități și greutăți, aspect esențial în mediile de cercetare și producție.

Prin combinarea brațului PiPER cu mâna Chius, AgileX Robotics demonstrează posibilitatea automatizării avansate a laboratoarelor, cu beneficii în creșterea eficienței, siguranței și consistenței rezultatelor. Sistemul ar putea reduce riscurile asociate manipulării manuale a substanțelor sensibile și ar permite efectuarea repetitivă a unor proceduri cu acuratețe constantă.

Demonstrația subliniază potențialul acestui tip de tehnologie de a îmbunătăți procesele atât în mediile științifice, cât și în cele industriale, prin reproducerea mișcărilor umane cu un nivel ridicat de precizie și control.