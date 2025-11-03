VIDEO Primul robot umanoid „majordom” pentru hoteluri a fost lansat în China / Acesta întâmpină oaspeții și colaborează cu roboți pentru curățenie, livrări și manipularea bagajelor

Hotelul Shangri-La Traders, situat pe aeroportul Hongqiao din Shanghai, a devenit primul hotel din lume care folosește un robot umanoid de serviciu, XMAN-R1, dezvoltat de compania chineză Keenon Robotics. Robotul face parte dintr-un sistem care combină roboți cu scop general și roboți specializați pentru a optimiza operațiunile din hotel, anunță Interesting Engineering.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Acești roboți efectuează acum o serie de operațiuni zilnice, inclusiv întâmpinarea oaspeților, curățenia, livrarea de alimente și articole și manipularea bagajelor. Proiectul, conform oficialilor hotelului, își propune să demonstreze modul în care inteligența artificială și robotica pot îmbunătăți eficiența serviciilor, dar și să mențină în același timp o experiență personalizată pentru oaspeți.

Având în vedere creșterea cererii din partea oaspeților și necesitatea unei calități constante a serviciilor, conducerea hotelului a apelat la matricea de roboți Keenon pentru a optimiza utilizarea resurselor umane și a asigura fiabilitatea operațiunilor.

XMAN-R1, robotul umanoid care vorbește și se mișcă natural

XMAN-R1, amplasat la recepție, întâmpină oaspeții, răspunde la întrebări și oferă mici cadouri de bun-venit. Robotul este susținut de roboți specializați: W3 pentru livrări în camere, S100 pentru transportul bagajelor, C40 pentru curățenie și T10 și T3 pentru servirea mâncării în restaurante.

Robotul umanoid este alimentat de sistemul KOM2.0, primul model din lume de tip Vision-Language-Action destinat industriei serviciilor, care integrează vederea, vorbirea și mișcarea într-un singur sistem. Acesta îi permite să înțeleagă intențiile umane și să execute sarcini complexe într-un mod fluid și natural.

În paralel, compania a dezvoltat KEENON ProS, un software care îi „învață” pe roboți competențele specifice rolului lor, cum ar fi livrarea, curățenia sau serviciile pentru oaspeți.

Această metodă, susțin oficialii Keenon Robotics, simplifică procesul de implementare și permite atribuirea precisă a rolurilor roboților, ceea ce accelerează adoptarea comercială a roboților umanoizi în mediul real.